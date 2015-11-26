Наталья Семёнова: Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками

С каждым годом растет число горожан, активно посещающих городские библиотеки

Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru

И.о. директора Владивостокской централизованной библиотечной системы Владивостока Наталья Семёнова рассказала корр. ИА PrimaMedia о наиболее востребованных проектах и акциях, полюбившихся жителям краевой столицы.

— Наталья Анатольевна, многие библиотеки Владивостока в последние годы буквально преобразились. На примере библиотеки №17 можно говорить о творческом подходе к ремонту. Расскажите, где работы уже завершены, и какие еще библиотеки нашего города имеют свою изюминку?

— Действительно, за последние пять лет, с начала 2014 года, восемь городских библиотек обновили свой интерьер. В детской библиотеке-салоне им. А.С. Пушкина на Светланской, 55 был сделан капитальный ремонт. Текущие ремонтные работы были проведены в библиотеке №2 в поселке Трудовое, детской библиотеке №5 по ул. Леонова 21, библиотеке № 8 на Приморской 5; библиотеке №7 и №12 на ул. Калинина 281, библиотеке №16 на Котельникова 20 и в 17-ой на улице Иртышской, 42.

Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru 1 / 7

Что касается дизайна, еще на стадии планирования ремонтных работ, мы думаем о том, для кого в конечном итоге будет предназначена та или иная библиотека, о нашей целевой аудитории. Необходимо позаботиться об удобстве в обслуживании читателей: достаточном количестве стеллажей и мест для размещения литературы, компьютерной технике, как для библиотекарей, так и для самостоятельного доступа читателей. Также важны освещение в читальных залах, наличие столов и стульев для проведения мероприятий, экраны с проектами, wi-fi.

А когда есть возможность привнести индивидуальную нотку в оформление библиотек мы обращаемся к нашим партнерам. Например, сообщество художников "33+1" потрудилось в библиотеках: №5 по ул. Леонова, №2 в поселке Трудовое и библиотеке №17 по ул. Иртышская. Также был уникальный опыт работы с художником из Санкт-Петербурга, Стасом Багсом. Его творение сейчас украшает холл библиотеки № 8 на Приморской 5. Кстати, помимо индивидуального оформления филиалов, в библиотеке № 5 есть музыкальный кабинет, в библиотеке № 8 появились собственная галерея и кинозал. В поселке Трудовое, на базе библиотеки № 2, удалось организовать фонд, посвященный авиации, а также устроить небольшой актовый зал для жителей поселка.

Еще одна уникальная площадка – детская библиотека-салон им. А.С. Пушкина (известная в кругах молодежи как "БУК"). Она изначально создавалась по индивидуальному проекту в расчёте на аудиторию 14-35 лет. Здесь постарались максимально эффективно использовать буквально каждый сантиметр ее небольшой площади.



Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia



Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru

— По какому принципу пополняется книжный фонд городских библиотек, как выбираются новинки?

— Сегодня одна из главных составляющих привлекательности образа городских библиотек МБУК "ВЦБС" – это информационный потенциал ее фондов, их актуальность, динамичность, открытость доступность, надежность и стабильность. Поэтому ежегодно мы обновляем книжный фонд на 15 — 16 тысяч экземпляров, что составляет не менее 3% от имеющихся у наших библиотек ресурсов.

Для этого нашими специалистами систематически изучается книжный рынок с целью отбора литературы с учетом читательских запросов библиотек и информационных потребностей общества. Также ведется активное привлечение спонсоров, дарителей, жертвователей книг краеведческого характера, источников по страноведению и искусству, художественных ретро-изданий. Среди них генеральные консульства Южной Кореи, Швеции, Норвегии, местные издательства и авторы.

Нами проводится регулярное обновление единого фонда значимыми нон-фикшн изданиями информационного, справочного и научно-популярного характера из области бизнеса, социальной психологии и культурологии, дизайна, медиа, технологий, отечественной истории и социологии, современного естествознания и литературоведения ведущих издательств. Также пополняется единый фонд современной российской и зарубежной художественной литературой. В течение года городскими библиотеками проводится не менее восьми закупок на сумму более миллиона рублей.

Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru 1 / 9

— Насколько популярны среди посетителей библиотек электронные книги, подключены ли библиотеки Владивостока к каталогу ЛитРес?

— Действительно, в последние годы наблюдается рост популярности электронных книг. 27 мая 2014 года библиотечная система Владивостока открыла доступ к электронной библиотеке "ЛитРес". И за эти годы произошел скачек интереса к такой форме чтения – с 243 активных читателей в 2014 году (тех, кто хотя бы один раз взял книгу), до 1073 за девять месяцев текущего года. Объемы книговыдач также за это время возросли практически в десять раз, а количество посещений – с 28 700 до 62 146.

Вообще у нас наблюдается ежегодный рост количества читателей как на электронных, так и на бумажных носителях — книгах. Как только произошла компьютеризация, модернизация библиотек, к нам пошло все больше читателей. Библиотеки стали активно работать в этом направлении, привлекать горожан. Мы недавно провели мини-опрос на улицах города, так вот все, с кем мы разговаривали, смогли точно назвать расположение библиотеки в своем микрорайоне. Ни один человек не испытал ни замешательства, ни растерянности.

К тому же библиотеки взяли на себя функцию, которая раньше была выражена весьма слабо – они стали площадками для проведения различных социальных мероприятий. Как только это произошло, к нам стало заходить больше людей.

Я помню разговор двух возрастных женщин, который я случайно услышала в 2013 году. Они сетовали на то, что многие библиотеки во Владивостоке не работают. И вот в 2019 году люди отвечают, что они знают о библиотеках в своих районах. Как только мы стали выходить в информационное поле, люди стали о нас узнавать, приходить. Мы со своей стороны проводим все больше интересных мероприятий для аудитории разного возраста. Например, для пенсионеров. Этой категории граждан действительно не хватает общения, а в библиотеках они могут восполнить эту нехватку. У нас есть примеры, когда у нас собираются пожилые люди, приглашается баянист, устраиваются чаепития.

— Расскажите об итогах всероссийской социокультурной акции "Бегущая книга", которая прошла 1 сентября? Сколько горожан приняло в ней участие?

— Работники библиотечной системы Владивостока в этом году впервые приняли участие во Всероссийском интеллектуальном забеге "Бегущая книга". В последние несколько лет у нас наметилась тенденция: всё больше молодых библиотекарей вливаются в ряды сотрудников библиотек. Поэтому такой новый интерактивный формат привлечения и расширения читательской аудитории пришелся нашим молодым кадрам по душе. В рамках акции сотрудники библиотек стартовали по заранее разработанному городскому маршруту и в ходе забега задавали прохожим простые вопросы для проверки их эрудиции.

Погода благоволила участникам акции, и библиотекарям, и горожанам, подарила теплый, солнечный денек, какими нас не баловало нынешнее лето. Настроение у всех было отличное. Горожане отнеслись к "Бегущей книге" очень позитивно, с удовольствием отвечали на наши вопросы. Возможно, потому, что за последние несколько лет уже привыкли к интересным библиотечным акциям и проектам. Это и "Библионочь" на открытых площадках города, и "Открытая библиотека", щедро предоставляющая услуги электронной библиотеки ЛитРес.

По итогам этой акции у нас родилась идея расширить ее и превратить во всероссийскую эстафету. Мы планируем обраться с таким предложением к инициаторам проекта. Ведь Россия – уникальная страна, можно провести следующую "Бегущую книгу", которая, кстати, пройдет в конце мая, уже по всей стране, дав старт эстафете, например, на Камчатке, передавая ее от региона к региону (по всем часовым поясам) и завершить в Калининграде.

Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru 1 / 7

— Растет ли среди горожан интерес к акции "Библионочь"? Каковы итоги акции 2019 года?

— Действительно, МБУК "ВЦБС" принимает активное участие в этой ежегодной акции. "Библионочь" является лидером литературно-просветительских мероприятий всероссийского масштаба. Мероприятия в ее рамках проходят на площадках практически всех наших библиотек.

Ежегодно меняется основная тема акции, и в этом году она была посвящена Году театра в России. Это дало возможность сделать формат мероприятий разнообразным, ярким, красочным, эмоционально наполненным. Гостей было очень много, интересная тематика обеспечила и высокую посещаемость.

В этом году акция "Библионочь" отступила от сложившейся традиции выходить на открытые и дополнительные культурные площадки. Хотя, надо сказать, они собирали большие аудитории горожан и расширяли информационно-культурное пространство, наполняя его книгой, размышлениями о чтении и литературном творчестве.

В библиотеках и в этом году говорили о литературе и театре, и в частности, дальневосточных, о творческом вдохновении, о читательских предпочтениях. Читатели активно участвовали в мероприятиях акции, во время "Библионочи" они были и артистами, и чтецами, и мастерами разных видов творчества, и интеллектуалами, и просто слушателями.

— Во Владивостоке не первый год реализуется проект городской Библиотечной системы "Школа читателя". Насколько он востребован среди юных горожан?

— Школе читателя в этом году исполнилось шесть лет. Этот проект, ориентированный на детей от 5 до 9 лет, оказался на редкость стойким и весьма востребованным. Практика показывает – то, что работает на семью и школу, всегда пользуется популярностью. Поэтому эти социальные институты – наши постоянные партнеры. Мы друг без друга не можем. Как образование не может без книги (и соответственно без библиотеки), так и семья обязательно должна опираться на социальные институты, среди которых самой доступной является городская библиотека с ее мощным помощником в развитии и образовании – книгой. В библиотечном пространстве создано ядро книжного фонда, необходимого для человека, читающего, занимающегося образованием и самообразованием. При этом комплектованием, докомплектованием книжного фонда занимаются грамотные специалисты.

Суть проекта "Школа читателя" в том, что посещая занятия, дети в игровой форме, несложной для восприятия, адаптированной к их возрастным и психологически особенностям, обучаются читательскому выбору, приобретают навыки культуры чтения. Этому способствует библиотечное пространство, организованное гармонично для детей, в среде книг, сверстников и библиотечных специалистов.

Ежегодно в этом проекте принимают участие до 700 юных горожан. Полезен он и для родителей, получающих помощь в приобщении своих чад к чтению или к миру, в котором читать вновь становится естественной потребностью и удовольствием.

Библиотеки стремятся раскрыть перед детьми мир художественной литературы, формируя круг чтения у ребенка. Жанр, тематика, оформление книги и даже настроение, которое книга несет – всё важно для развития детей, их успешной учебы в школе и социализации.



Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru

— Будут ли продолжены языковые курсы, которые проводились в библиотеках для детей? Какие языки смогут учить юные горожане?

— Конечно, эти образовательные проекты уже возобновились в библиотеках Владивостока после летнего отдыха. Так, с 5 октября продолжил реализовываться проект "Английский уголок" для детей, стартовавший в феврале 2014 года.

Такие встречи для детей помогают освоить самые полезные английские слова. Занятия направлены на закрепление в памяти ребенка звуковой и письменной формы английских слов, а также их перевода. Конечно, основная цель языковых проектов – не научить иностранному языку, сделать это в рамках одного занятия раз в неделю весьма сложно. Но разбудить интерес, увлечь в игровой форме, подарить еще одну площадку для языкового общения они могут.

Прийти на мероприятие может любой ребенок с любым уровнем языковой подготовки, но в основном встречи ориентированы на начинающих, детей от 5 до 9 лет. Родители, при желании, также могут присутствовать на мероприятиях.

Занимаются с юными горожанами студенты-волонтеры английского педагогического отряда "STEP". Языковые уроки проходят раз в неделю, по субботам с 16.00 до 17.00, в течение учебного года:

В Центральной библиотеке им. А.П. Чехова, пр. 100 лет Владивостоку, 48, тел.: 236-13-70, (с 5 октября, периодичность: через субботу);

В библиотеке №7, ул. Калинина, 281, тел.: 227-37-84 (с 5 октября каждую субботу);

В детской библиотеке-салоне им. А.С. Пушкина ("БУК"), ул. Светланская, 55, тел.: 222-35-73 (с 5 октября каждую субботу)

Бумажные книги по-прежнему востребованы у жителей Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru 1 / 6

— Какие еще образовательные, познавательные, развивающие проекты проводятся в библиотеках города? Какие мероприятия рассчитаны на детей, а какие на взрослых? Где горожане могут узнать о них подробнее?

— При реализации наших мероприятий мы опираемся на определенный "заказ" общества. Поэтому наша основная целевая аудитория – дети, пенсионеры, инвалиды и молодежь.

Например, уже девятый год мы реализуем социальный библиотечный проект "Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров". Ежегодно групповое и индивидуальное обучение проходят около 300 пенсионеров и ветеранов труда. Эти курсы пользуются неизменной популярностью, на запись в группы даже бывает очередь. Для этой же категории горожан уже несколько лет реализуется программа "Мир равных возможностей".

Пожилые люди, инвалиды – эти категории читателей требуют к себе особого внимания. Старшее поколение в силу ограниченности средств, практически лишено возможности посещать кино, театры, другие платные формы досуга. Изменение социального статуса, ухудшение здоровья, часто одиночество и другие проблемы вызывают необходимость моральной и психологической поддержки пожилых людей, и, нередко, они получают ее именно у нас. Библиотека для них – зачастую единственное доступное учреждение культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, участвуя в массовых мероприятиях. Они с удовольствием посещают занятия клубов по интересам, принимают участие в выставках.

Также в библиотеках ВЦБС совместно с Приморской региональной общественной организацией "Совет многодетных родителей" успешно реализуется проект "Библиотека для семьи". Для детей работают "Школа читателя", различные творческие мастерские, программы "Лето просвещения", "Каникулы в библиотеке", "Открытый урок" (познавательные проект для школьников), "Кинозал в библиотеке" и другие.

Особо хотелось бы отметить программу "Лето просвещения". Она была создана несколько лет назад с целью организации планомерной и доступной занятости в период летних каникул детей, которые не смогли уехать отдыхать в деревню или в детские лагеря. В этом году за летний период в акции приняли участие свыше 10 000 человек, библиотечные мероприятия посетили ребята из 105 специализированных детских учреждений (школ, детских садов, центров детского творчества и развития).

Также частые наши посетители — дети из многодетных, неполных семей, детвора, находящаяся на воспитании опекунов. Посещают библиотеки и дети из неблагополучных семей, семей с низким достатком. Часто именно эти дети нуждаются в особом внимании, добром слове, общении, беседе о книгах и на различные темы. Индивидуальная работа с ними нацелена на то, чтобы помочь каждому ребёнку в его социальной адаптации, повысить самооценку для тех, кто нуждается в этом.



Библиотеки Владивостока становятся социальными площадками. Фото: vlc.ru

Подробнее узнать обо всех проектах, проходящих в городских библиотеках, горожане могут на сайте ВЦБС vladlib.ru (в новостях, анонсах), в разделе "Проекты и программы" ВЦБС, в еженедельно обновляемом "Календаре мероприятий".

Также странички библиотечной системы есть во всех социальных сетях:

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