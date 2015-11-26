Антимонопольный орган встал на сторону "Стикс П", но "Некрополь" отстаивает исключительное право на копку могил

"Некрополь" ответит за то, что не давал конкурентам рыть могилы. Фото: ИА PirmaMedia

Приморское управление ФАС России вмешалось в конкурентную борьбу двух похоронных контор. Как установил антимонопольный орган, муниципальное предприятие "Некрополь" незаконно отказывало гражданам, заключившим договор с ПАО "Стикс П", в ритуальных услугах, и не давало конкурентам рыть могилы на кладбищах. Теперь МУПВ должно ответить за это перед антимонопольной комиссией, сообщает ИА PrimaMedia.

По результатам рассмотрения заявления ПАО "Стикс П" были выявлены признаки нарушения МУПВ "Некрополь" закона о защите конкуренции, сообщает антимонопольная служба. УФАС установило, что "Некрополь" незаконно отказывал гражданам, заключившим договор с компанией "Стикс П", в таких ритуальных услугах, как выписка и покупка нарядов на рытье могил. Работников ПАО не пропускали на территорию городских общественных кладбищ для похоронных работ. "Некрополь", как следует из сообщения антимонопольной службы, незаконно присвоил себе исключительное право на рытье могил на возмездной основе.

Антимонопольный орган заключил, что из-за установившейся монополии другие участники рынка необоснованно лишены возможности предоставлять полный комплекс платных ритуальных услуг во Владивостоке. В связи с этим "Некрополю" было выдано соответствующее предупреждение с предписанием до 20 сентября 2019 года прекратить незаконные действия.

Но, сообщает УФАС, нарушитель предписаний не выполнил, сославшись на то, что исключительным правом на копку могил его наделяет муниципальный правовой акт, принятый в 2006 году Думой Владивостока.

При этом, говорят антимонопольщики, доводы МУПВ опровергаются доказательствами, представленными ПАО "Стикс П", и не соответствуют закону о погребении.

Результатом этого противостояния стало возбуждение дела по признакам нарушения МУПВ "Некрополь" части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. Дело назначено к рассмотрению на заседании комиссии антимонопольной службы 13 ноября 2019 года. Помимо "Некрополя" и "Стикс П", на заседании в качестве заинтересованного лица обязан присутствовать представитель администрации Владивостока.

Напомним, что 4 октября истек срок, который приморское управление ФАС давало мэрии Владивостока на прекращение кладбищенской монополии МУПВ "Некрополь". Антимонопольная служба уличила муниципальные власти в нарушении закона о конкуренции и потребовала навести порядок на рынке ритуальных услуг. По информации агентства, мэрия предписаний не выполнила.