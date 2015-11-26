Ежемесячное поощрение составляет 5555 рублей

300 студентов вузов удостоились стипендии губернатора Приморья. Фото: Роман Павловский

Отобраны 300 лучших студентов Приморья, которые в течение полугодия будут получать именную стипендию главы региона. Ежемесячное поощрение составляет 5555 рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам специалистов краевого департамента по делам молодежи, 300 лучших студентов из 12 вузов Приморья и их филиалов в муниципалитетах стали обладателями поощрения от главы региона за хорошие и отличные результаты за последний семестр и особые успехи в исследовательской, спортивной, культурной или общественной деятельности.

Большинство ребят из Дальневосточного федерального университета – 163 студента, 38 из Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 29 будущих врачей Тихоокеанского государственного медицинского университета, 25 курсантов Морского государственного университета имени адмирала Невельского, 14 обучающихся в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете и из других вузов.

Например, в ТГМУ на стипендию претендовали 65 студентов вуза, из них объединенным Советом обучающихся отобрано 29 человек, которые стали обладателями стипендии.

"Большую часть будущих стипендиатов губернатора составили студенты лечебного факультета – 21 человек. Четыре студента представляют педиатрический факультет и еще четыре – факультет общественного здоровья. 10 кандидатов рекомендованы к получению стипендии впервые", – подчеркнули в вузе.

Добавим, по поручению главы Приморья Олега Кожемяко в крае появились и новые стипендии. Так, по 10 тысяч рублей ежемесячно с этого учебного года получают студенты, имеющие детей. Поступившие в приморские вузы с результатами ЕГЭ 200 баллов и более – краевую стипендию в 5 тысяч рублей. Выплаты осуществляются в рамках краевой госпрограммы "Развитие образования Приморского края".