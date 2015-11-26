Владимир Новиков: одна из ключевых задач – обеспечение доступности перевозок по ДФО

В Госдуме РФ продолжилось обсуждение федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022

Заседение Комитета ГД РФ. Фото: ИА PrimaMedia

Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ от Приморского края, выразил сомнения относительно возможностей суммы в166 млрд. руб. по обеспечению опережающего развития Дальнего Востока. 10 октября, в четверг, на очередном заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока депутаты обсудили с представителями Министерства финансов РФ и Минвостокразвития финансирование проблемных аспектов ДФО, сообщает ИА PrimaMedia.

– Как вы считаете, 166 млрд. руб. на развитие всего Дальнего Востока и всей Арктики способны обеспечить превышение показателей среднероссийского уровня жизни, на чём настаивает Президент России? – задал, казалось бы, "риторический вопрос" Владимир Новиков.

"Конечно, достаточно" – ответил Константин Цыганов, замминистра Минвостокразвития. Чиновник пояснил, что конкретно 166 млрд. руб. пойдут на финансирование "механизмов" их Министерства по обеспечению развития макрорегиона, а основная масса денег для Дальнего Востока идёт через профильные программы других министерств.

В свою очередь Владимир Новиков заметил, что на данный момент готовности этих программ не видно. И эту работу должны контролировать чиновники Мнвостокразвития совместно с депутатами Госдумы. "Желательно организовать обсуждение этих программ перед вторым чтением принятия проекта федерального бюджета" – подчеркнул Владимир Новиков.

Ещё одной важной темой обсуждения стал вопрос бюджетных ассигнований на повышение доступности региональных перевозок по Дальнему Востоку туда и обратно. Из полученных депутатами документов следует, что на данную целевую программу в 2019 году выделено всего 9 млн. руб., в 2020 – 17 млн., в 2021 – 3, 8 млн., в 2022 – 3,8 млн.

– Можете пояснить, у нас в этой сфере когда-нибудь будет порядок, когда мы сможем обеспечить доступность перевозок на Дальний Восток? – спросил Владимир Новиков.

Вадим Васильев, заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Минфина РФ, ответил, что они делают расчёты исходя из минимальной суммы в 3,8 млрд руб., а затем, исходя из формирующейся потребности для перевозок на ДВ, будут увеличивать суммы.