В Приморье создадут Центр управления регионом

Цифровизация повысит скорость решения проблем в городской инфраструктуре
Общество 10:28
Владивосток. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили вопрос создания Центра управления регионом (ЦУР) в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края.

Центр управления регионом был открыт в Подмосковье в конце 2018 года в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина. В центре сегодня работают более 120 сотрудников из 30 министерств и ведомств. С помощью уникальных систем круглосуточно собирается и анализируется информация, поступившая на "горячую линию" губернатора, в муниципалитеты, ведомства, отраслевые системы, портал "Добродел", соцсети. Работа с обращениями жителей переведена в "цифру", что повышает скорость решения проблем и позволяет не допускать их дальнейшего появления. На основании данных формируется "тепловая карта проблем", которая выявляет "точки напряженности" в муниципалитетах. В 2018 году по всем каналам обратной связи в муниципальных образованиях было обработано около 3,5 миллионов сообщений от жителей.

Андрей Воробьев подчеркнул, что автоматизация и цифровизация всех процессов позволяет повысить доверие к власти и обеспечить перемены в регионе.

"В каждом министерстве есть служба, отвечающая на жалобы. Мы в Московской области такие службы перевели в ЦУР. Мы стараемся оперативно решать все проблемы, и люди чувствуют перемены", – обозначил он.

По поручению руководителя Московской области созданы 35 муниципальных ЦУР, до конца года они появятся и в каждом городском округе.

Олег Кожемяко отметил, что Центр управления регионом в Подмосковье – одна из лучших практик в РФ, когда обращения жителей доходят до конкретного исполнителя, когда контролируются сроки исполнения их просьб по всему спектру вопросов – это и ЖКХ, и медицина, и образование, и благоустройство, и комфортная среда.

"Быстрая реакция на обращения граждан, совместная работа региона и муниципалитета дадут новое качество жизни для людей. И мы обязательно будем внедрять эту практику у себя", – подчеркнул глава Приморья.

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