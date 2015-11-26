В активе соперника 11 очков и последнее 20-ое место в турнирной таблице

Футболисты "Луча" впервые сыграют с ивановским "Текстильщиком". Фото: пресс-служба ФК "Луч"

Футболисты Владивостокского "Луча" вылетели на очередной матч Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ. В Иваново, в субботу, 12 октября они встретятся с местным "Текстильщиком", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Дебютант Футбольной национальной лиги пока занимает последнее 20-ое место в турнирной таблице, в активе "ткачей" 11 очков, но надо отметить тот факт, что ивановцы из-за несоответствия стадиона играли все матчи в"гостях".

Сейчас выполнены все требования. Матч против "Луча" станет первым команды на родном стадионе в Иванове. Безусловно, перед глазами болельщиков и властей, "Текстильщик" постарается не ударить в грязь.

Что касается нашей команды, то в Иваново приморцы отправились в почти боевом составе, отбыл дисквалификацию Кирилл Марущак, плановая операция прошла у Дмитрия Калугина, который продолжает готовиться к выходу на поле. Под вопросом участие еще двух игроков.

В истории соперники не пересекались. Главным судей этой встречи назначен опытнейший нижегородский арбитр Михаил Вилков, который первый матч с участием нашей команды провел еще 10 лет назад, в 2009 году "тигры" встречались с владикавказской "Аланией".

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в Интернете. Начало матча в 22-00 нашего времени (15-00 МСК).