Город будет представлен в двух мирах, реальном и сказочном

Приморская певица Ляля Алексакова снимает клип на свою новую песню "Из Владивостока". Фото: Арина Яковенко

Известная приморская певица Ляля Алексакова снимает клип на свою новую песню "Из Владивостока", сообщает ИАPrimaMedia. Для съемок она выбрала одни из самых живописных мест города и его окрестностей. Это виды на Седанке, острова Коврижка, мыса Тобизина, Форта Поспелова и другие.

Клип призван показать уникальность Приморского края и города Владивостока. Ляля Алексакова призывает к ответственному отношению властей и жителей Владивостока к природе, сохранении его красоты и первозданности. Она считает, что у наших жителей есть особая "аура", доброта в сердцах, отзывчивость, желание жить в гармонии с природой и самими с собой.

— Нашему краю присуща гармония и единение с природой, природа и человек живут здесь "на одной волне". Мы здесь питаемся особой энергетикой моря, которое заряжает нас, дает нам понимание ценности жизни, природы и этот клип об этом", — поделилась певица.

Ляля Алексакова поясняет, что этот клип о девушке, которая во сне оказывается в необыкновенном городе, красивом, волшебном и ярком. Город Владивосток представлен в двух мирах, реальном и сказочном.

Приморская певица Ляля Алексакова снимает клип на свою новую песню «Из Владивостока». Фото: Арина Яковенко Приморская певица Ляля Алексакова снимает клип на свою новую песню «Из Владивостока». Фото: Арина Яковенко Приморская певица Ляля Алексакова снимает клип на свою новую песню «Из Владивостока». Фото: Арина Яковенко Приморская певица Ляля Алексакова снимает клип на свою новую песню «Из Владивостока». Фото: Арина Яковенко 1 / 4

Для того, чтобы показать красоту и богатство Приморского края, по сюжету клипа на песню "Из Владивостока", в съемках были задействованы животные: лошади, волки (собаки породы хаски).

Специально к съемочным дням была подготовлена красивая белая лошадь со сказочным именем Медея от владивостокского конного клуба "Вольный ветер".

Официальные представители компании SONY на Дальнем Востоке для съемок предоставили высококачественную аппаратуру на сумму около 1,5 млн рублей. А в на Форте Поспелова приняли участие 20 прекрасных девушек для съемок сцены "магического обряда".