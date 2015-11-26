Антициклон может принести во Владивосток снег с дождем

Синоптики рассказали о погоде в Приморье на предстоящей неделе
Общество 12:46
Антициклон может принести во Владивосток снег с дождем. Фото: ИА SakhalinMedia

В начале следующей недели влияние отрога азиатского антициклона на Приморский край усилится. В первый рабочий день над Японским морем будет смещаться атмосферный фронт, облачная шапка которого накроет юг Приморья, что может вызвать здесь небольшие осадки в виде снега с дождём, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

На остальной территории осадков не предвидится. Температурный фон понизится ещё на 2–5 градусов по сравнению с выходными днями. Минимальная температура воздуха составит −1…−8 °С, в горных районах до −14 °С. На южном побережье теплее, до +5 °С. Днём на большей территории максимальная температура воздуха не превысит +2…+10 °С.

В последующие дни ядро антициклона сместится на юг, атмосферное давление над Приморьем начнёт падать, и на край станет поступать более тёплая воздушная масса. Начнётся постепенное повышение температурного фона. Осадков не ожидается.

Во Владивостоке в понедельник преимущественно облачно, свежий ветер, не исключены слабые осадки преимущественно в виде дождя, в утренние часы в отдельных районах города могут пролетать отдельные снежинки. Ночью +1…+4 °С, днём +8…+11 °С. В дальнейшем ветер стихнет, осадков не предвидится, станет теплее на 2–5 градусов.

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погода дождь, ливень

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