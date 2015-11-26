Ольга Бузова пригласила жителей Владивостока на свадьбу

Приглашение на торжество звезда отправила по почте
Общество 13:15
Ольга Бузова. Фото: ИА PrimaMedia

Жители дальневосточной столицы обнаружили в почтовых ящиках необычное послание – приглашение на свадьбу от Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Звезды сообщили, что лично выбрали друг другу 8 женихов и невест, из которых один, возможно, станет их парой, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что за сердце известного шоумена будет бороться и приморская девушка. Александра Григоренко из Находки воспитывает двоих детей, но считает, что у нее есть все шансы завоевать сердце Тимура Батрутдинова в шоу "План Б" на ТНТ. "План Б" — проект, где известная телезвезда Ольга Бузова, и популярный шоумен Тимур Батрутдинов пытаются отыскать любовь. Как помнят поклонники в проекте Холостяк уТимура Батрутдинова не получилось встретить свою судьбу. Ольга Бузова в 2018 году, будучи главной героиней шоу "Замуж за Бузову" пыталась строить свои отношения по окончании съемок с Денисом Лебедевым. Но их пара просуществовала недолго, поскольку телезвезда разочаровалась в своем спутнике и разорвала отношения. Теперь же канал ТНТ решил вновь дать возможность ведущим встретить свои вторые половинки и построить гармоничные отношения на романтическом проекте "План Б". По планам режиссеров Ольга и Тимур совместно будут вести поиски второй половинки и давать дружеские советы. Интрига шоу сохранится до окончания программы.

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