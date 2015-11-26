3,5 года условно за гибель человека в пьяном ДТП получил житель Приморья

Пассажир автомобиля скончался на месте аварии
Общество 15:41
3,5 года условно за гибель человека в пьяном ДТП получил житель Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Приговор пьяному водителю, из-за которого в Приморье погиб человек — 3,5 года условно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД по Приморскому краю. Водитель превысил скорость и, не справившись с управлением, попал в ДТП, пассажир скончался на месте.

Авария произошла в районе 15 километра автодороги Артем-Находка — порт Восточный. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель, стаж которого был 5 лет, также серьезно пострадал, но выжил.

На водителя завели уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Суд признал его виновным и, помимо "условки", лишил прав на три года.

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