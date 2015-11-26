"Восток" — "Мега-лада": стал известен лидер командного чемпионата России по спидвею

Во Владивостоке прошла решающая гонка сезона
Спорт 17:55
Спидвейный клуб "Восток" из Владивостока победил тольяттинскую "Мега-Ладу". Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке завершился сезон гаревого спидвея 2019 года, сообщает ИА PrimaMedia. Последняя гонка командного чемпионата России прошла на стадионе Авангард в субботу, 12 октября. Спидвейный клуб "Восток" из Владивостока победил тольяттинскую "Мега-Ладу".

Гонка завершилась со счетом 63:28 в пользу "Востока", который по итогам двух встреч выиграл со счетом 107:76. Первую гонку в Тольятти выиграла "Мега-Лада" — 48:44.

Самыми результативными в ответной гонке стали Анджей Лебедев и Виталий Котляр (оба — "Восток"), которые набрали по 12 очков. Сергей Логачев принес "Востоку" 10 очков, Павел Лагута — девять, Артем Лагута — восемь, Марк Карион — семь, Григорий Лагута — пять. В составе "Мега-Лады" больше всего очков набрал Роман Лахбаум — 10.

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спидвей на гаревой дорожке

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