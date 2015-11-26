И в огне уцелели, и в воде не потонули: во Владивостоке распродают товар из ТЦ "Максим"

Рынок на Школьной стал ярмаркой-распродажей, скидки от 40 до 70% (ФОТО)
Общество 18:30
Во Владивостоке распродают товар из ТЦ "Максим". Фото: ИА PrimaMedia

Уцелевшие после пожара в ТЦ "Максим" товары распродают на ярмарке, которая продлится 10 дней на территории рынка в районе улицы Школьной во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Женская и мужская одежда, обувь, посуда и кухонные принадлежности предлагаются по сниженным ценам.

Самые любопытные пришли ещё до старта распродажи. Но самый ажиотаж начался после полудня. Люди спешат купить необходимые вещи по сниженным в 2-3 раза ценам. Бизнесмены обещают ежедневное пополнение ассортимента в течение всей распродажи. Скидки составляют от 40 до 70%, чаще всего цена делится пополам.

Особое внимание горожане уделяют тёплой одежде: курткам и пальто, тёплым носкам и колготкам, свитерам. Толпятся и вокруг вечерних платьев, посуды.

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К распродаже арендаторы "Максима" готовились долго и тщательно. Многие признаются, что было непросто приводить в порядок товары после пожара.

— Чтобы привести товар в надлежащий вид, было потрачено немало сил и денег. Когда обычные средства не помогали в очищении, приходилось покупать дорогие японские. Всё постирано, почищено на несколько раз, за это покупатели могут не переживать, — рассказал предприниматель Данил Вакуленко.

— Все вещи только из химчистки, — утверждает хозяйка одного из бутиков бывшего ТЦ "Максим" Алла Нелюбова.

Напомним, организовала распродажу администрация сгоревшего торгового центра. Рынок на Школьной безвозмездно предоставил площадки для продаж и торговые павильоны в качестве поддержки пострадавших предпринимателей.

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