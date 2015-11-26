Идеи Овнов, успех Близнецов и неожиданности Скорпионов: подробный гороскоп на 14 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Общество 19:15
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ стоит внимательно отнестись к новым источникам информации и воздержаться от начала дел, связанных с финансами. Легко приходит признание ваших идей в обществе, удачное время для творческого самовыражения.

ТЕЛЬЦАМ большую пользу принесут контакты с иногородними лицами. От друзей поступят интересные предложения, вследствие чего вы способны забыть о личных планах. Звезды предостерегают от физического перенапряжения, излишеств в питании.

БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать на успех в выступлениях перед публикой. Поездка принесет успех и множество новых планов. И женщины, и мужчины ощутят желание перемен в области чувств.

РАКАМ в денежных вопросах ответственность лучше разделить с партнерами, достойными доверия: сами вы сейчас несколько рассеянны. Перспективны контакты с людьми, наделенными властью. Некоторых всерьез увлечет тема философии и религии.

ЛЬВАМ большое удовольствие доставят прогулки по магазинам. В то же время, от крупных покупок стоит воздержаться. Может произойти знакомство с кем-то, кто надолго станет вашим партнером.

ДЕВЫ, если вы подумываете о революции в какой-то сфере своей жизни, — можете начинать решительные действия прямо сейчас! Наблюдается возрастание энергии, приходят новые прекрасные идеи. Вам действительно может повезти.

ВЕСАМ для удачного решения финансовой стороны дела полезно посоветоваться с партнерами. Старая информация уточняется, делается более детальной. Найдите возможность для применения своих теоретических знаний.

СКОРПИОНЫ будут вынуждены считаться с неожиданными проявлениями окружающих. Независимо от ситуации старайтесь искать выход, а не растрачивать силы на возмущение. Сочетайте традицию и новые веяния в своей обычной работе.

У СТРЕЛЬЦОВ проявится предрасположенность к лидерству, наблюдается тенденция к увеличению количества деловых партнеров. На вечер не планируйте ничего особо важного — лучше всего провести время с близкими, послушать музыку, обсудить новости.

КОЗЕРОГИ, уверенность, которую вы получите в общении с близким человеком, поможет найти верное решение в других сферах. Благоприятный период для возобновления зашедших в тупик переговоров. Вы сможете извлечь выгоду даже из ошибок – и своих, и чужих.

ВОДОЛЕЯМ стоит проявить самые решительные стороны своего характера. Если не получается приспособиться к новым условиям – нужно их изменить. День подразумевает необычные пути решения проблем.

У РЫБ могут появиться новые влиятельные друзья. В семье придется кстати умение творчески реагировать на выходки детей и других родственников. Подумайте о том, чтобы найти себе увлекательное занятие помимо работы.

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астрология

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