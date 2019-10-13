Зима подкралась незаметно: октябрьский снег застал врасплох жителей Приморья

ИА PrimaMedia публикует подборку фото и видео из разных районов края
Общество 10:25
Снег в Уссурийске. Фото: предоставлено читателями

Снег, неожиданно выпавший в октябре, изрядно удивил жителей Приморья. Фото и видео заснеженных улиц моментально заполонили социальные сети. ИА PrimaMedia публикует подборку изображений и видеороликов из разных районов края.

Утро понедельника, 14 октября 2019 года, в Уссурийске.

Владивосток. Трасса Седанка-Патрокл 14 октября 2019 года.

Снег был совсем небольшой и быстро растаял, однако многие горожане все же успели его заметить. Сегодня утром во Владивостоке очень холодно – температура воздуха колеблется от 2 до 4°С. К обеду в краевой столице потеплеет, но ненамного. Из-за сильного ветра столбики термометров не поднимутся выше +9 °С.

Cнег в селе Уборка в Чугуевском районе Приморья 4 октября 2019 года.

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Снег в Анучинском районе Приморья.

Приморье, Партизанский район, перевал Серебряный.

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