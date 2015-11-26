Власти Приморья нашли 82 млн рублей на многоуровневую парковку во Владивостоке

Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию –2021 год

Многоуровневую парковку построят в 2021 году. Фото: ИА PrimaMedia

У "тысячекоечной" больницы Владивостока в 2021 году появится многоуровневая парковка на 300 мест. Из бюджета Приморья на эту стройку будет выделено 82 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Вице-губернатор края Антон Волошко, который в документе администрации фигурирует как и.о. губернатора, подписал соответствующее постановление. Речь идет об объекте капитального строительства на улице Русской, 57. Многоуровневая автомобильная парковка рассчитана на 300 машин.

"Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 – 2021 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 82 000,0 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края "Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57 в г. Владивосток, в том числе проектно-изыскательские работы", — говорится в тексте, опубликованном на сайте администрации региона.

Из 82 млн рублей 1,5 млн потратят на проектную документацию и инженерные изыскания. 500 тысяч из полутора миллионов — уже в этом году.

Вопрос острой нехватки мест для стоянки машин во Владивостоке снова был поднят в начале октября во время приезда полпреда Юрия Трутнева. На его вопрос о том, как обстоят дела в этом направлении, мэр Олег Гуменюк ответил, что в этом году "не получилось по техническим требованиям" открыть запланированную первую парковку на улице Верхнепортовая, 6, в районе железнодорожного вокзала.