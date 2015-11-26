Более 4000 сахалинцев охватят первичной медико-санитарной помощью

В 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на Сахалине появится семь новых ФАПов — ИНФОГРАФИКА
Общество 16:35
ФАП. Тематическое фото. Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области

В этом году в Сахалинской области открыли новые фельдшерско-акушерские пункты в Тымовском районе — в селах Зональное и Красная Тымь, и в селе Хоэ Охинского района. До конца года новые ФАПы появятся еще в четырех малых селах — Весточке, Колхозном, Песчанском и Совхозном. Благодаря новым объектам здравоохранения получить квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности смогут более 4000 сахалинцев. Сельские медпункты строят в рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". Подробнее о новых ФАПах на Сахалине — в инфографике ИА SakhalinMedia.

ФАПы. Инфографика

ФАПы. Инфографика. Фото: ИА SakhalinMedia

Отметим, в начале этого года по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в регионе была принята программа строительства 65 объектов здравоохранения. Она позволит решить проблему нехватки площадей, повысить качество и доступность медицинской помощи на Сахалине и Курилах. На реализацию программы из регионального бюджета выделено 1,2 млрд рублей.

Национальный проект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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Тэги: здравоохранение ФАП, фельдшерско-акушерский пункт строительство национальные приоритетные проекты медицина

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