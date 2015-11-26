Приморский СЖР поделился практиками привлечения молодежи к спорту

СМИ региона стараются не только всячески поддерживать спортивные мероприятия, но и активно принимать в них участие

Круглый стол "Опыт и перспективы развития комплекса ГТО как эффективного средства физического воспитания населения в Приморском крае". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Приморские СМИ стараются не только всячески поддерживать спортивные проекты, но и активно принимать в них участие. Такое мнение высказала председатель Клуба главных редакторов Яна Попова на круглом столе "Опыт и перспективы развития комплекса ГТО как эффективного средства физического воспитания населения в Приморском крае", который проходил в рамках форума "Тихоокеанская Россия – территория здоровья". Яна Попова рассказала о проектном подходе редакции к пропаганде здорового образа жизни и привлечении молодежи к культуре здоровья и спорту.

— Насколько мне известно, приморские СМИ активно освещают спортивные мероприятия на добровольной основе. Размещают пресс-релизы, выезжают на соревнования со съемочной группой. Так как я еще являюсь главным редактором информационного агентства UssurMedia, мне бы хотелось рассказать о нашем опыте освещения спортивных мероприятий и пропаганды ЗОЖ. В прошлом году мы написали проект "Спортлайф". Его основная задача — публиковать информацию, направленную на формирование у родителей и детей потребности в систематических занятиях спортом, — отметила член ПКО СЖР, председатель Клуба главных редакторов Приморского края Яна Попова.

Председатель Клуба главных редакторов Яна Попова. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Участники круглого стола. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Проект "Спортлайф" также призван помочь жителям Уссурийского городского округа в получении информации о спортивных мероприятиях, о работе федераций и клубов. По словам председателя Клуба главных редакторов, это даст возможность увеличить количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, что является важным средством формирования привычки здорового образа жизни. Проект состоит из описания основной цели, задач и и медиаплана публикаций.

— "Спортлайф" мы подали на конкурс проектов на субсидию из городского бюджета. И выиграли ее. На мой взгляд, это существенная поддержка для СМИ, которые действительно качественно проработали свой проект. Согласно медиаплану, мы активно продвигаем ЗОЖ, сами принимает участия в спортивных соревнованиях, и размещаем очень много информации о ГТО, — рассказала Яна Попова.

Председатель регионального Клуба главных редакторов призвала муниципальные СМИ участвовать в конкурсах на социально-значимые проекты, не лениться подавать документы, активно освещать и принимать участие в спортивной жизни Приморья.