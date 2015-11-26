Реформа контрольно-надзорной деятельности упростит ведение бизнеса – Ростислав Гольдштейн

Предприниматели смогут направлять в прокуратуру информацию о нарушениях со стороны надзорных органов

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

15 октября в России заработает новый сервис для предпринимателей, позволяющий им направлять информацию о проверках со стороны надзорных структур и нарушениях в органы прокуратуры, сообщает ИА PrimaMedia.

С середины 2015 года функционирует Единый реестр проверок, его оператором является Генеральная прокуратура. На данный момент это только информация со стороны государства, отсутствует обратная связь от самих проверяемых лиц о возможных нарушениях, не занесённых в реестр проверках и других проблемах, с которыми могут сталкиваться предприниматели.

Для решения этой проблемы создан "зеркальный реестр проверок". Его главный функционал – это получение обратной связи в онлайн‑режиме о проведённых проверках от субъектов МСП в целях дальнейшего сопоставления со сведениями, которые содержатся в Едином реестре проверок, а также упрощённого направления информации о нарушениях в органы прокуратуры. Этот инструмент уже готов, и с 15 октября он заработает на базе портала "Бизнес‑навигатор МСП". Как отметил Президент, "зеркало" реестра проверок имеет целью создать обратную связь между тем, что происходит со стороны государства, и тем, как бизнес ощущает это на себе.

"Это еще один действенный инструмент, разработанный совместно бизнес-сообществом и надзорными органами, создающий понятную среду для ведения предпринимательской деятельности и снижающий коррупционные факторы. Чем активнее будут им пользоваться, тем скорее он снизит количество злоупотреблений со стороны проверяющих. От экспертного сообщества поступали данные, что в прошлом году внеплановых проверок в общей массе было 96%, то есть только 4% — шли по плану. Был ли это действительно оправданный контроль или искусственное создание проблем предпринимателям? В этом еще предстоит разобраться. Но главная задача в том, чтобы искоренить подобные препятствия, мешающие бизнесу работать и развиваться. Новая система должна быть понятной и прозрачной, без лазеек для нечистых на руку проверяющих", — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

В новой системе контроля каждый инспектор будет знать, что если он идёт на нарушения, например, не вносит необходимую информацию о проверке в реестр, то он с высокой вероятностью будет наказан через этот механизм. Органы прокуратуры получат дополнительный источник информации и инструмент обеспечения законности.

Представители рабочей группы из числа предпринимателей, занимающихся разработкой предложений для новой системы контрольно-надзорной деятельности, вышли к Президенту с инициативой введения проверочных листов. По их словам, сегодня 80% проверок идут без проверочных листов. Они должны появиться для фиксации нарушений, но быть обязательно открытыми и понятными для бизнеса. Это нововведение потребует изменений в действующем законодательстве.

Принципиально новая система контроля и надзора призвана обеспечить качественно новый уровень регуляторной среды, создать современную систему требований, исключить параллельную работу, дублирование полномочий различных органов.