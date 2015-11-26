Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе в Приморье

Водитель одного из автомобилей не рассчитал скорость и потерял управление

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на приморской трассе. Фото: 25.мвд.рф

Серьёзная авария произошла на трассе Осиновка – Рудная Пристань накануне. Водитель Toyota Alion выбрал небезопасную скорость движения, из-за которой потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Surf. В результате столкновения и водитель, и пассажир Toyota Alion погибли. Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление МВД России по Приморскому краю.

38-летний водитель Toyota Alion направлялся в сторону Осиновки в светлое время суток. Асфальт был сухой, а участок пути не отличался аварийностью. По предварительной информации, водитель Alion превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Surf, за рулем которой сидел 53-летний мужчина. В результате аварии он получил ушиб грудной клетки.

А вот водителю и пассажиру Alion отделаться ушибами не удалось – в результате столкновения они оба погибли. На момент автоаварии стаж вождения водителя Alion составил 18 лет, водителя Surf – 23 года.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.