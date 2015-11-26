Цифровизация и новые кадры — как будет развиваться здравоохранение Сахалинской области

Конкретные результаты реализации нацпроекта "Здравоохранение" на Сахалине — ИНФОГРАФИКА

Тематическое фото. Фото: pixabay.com

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в Сахалинской области за шесть лет, с 2019 по 2024 год включительно, планируется существенно снизить смертность от новообразований и сердечно-сосудистых заболеваний, повысить качество медицинского обслуживания в поликлиниках, довести первичную медпомощь до самых отдаленных районов региона, ликвидировать нехватку медицинских кадров и расширить цифровые возможности отрасли. Подробности о важнейших направлениях, целях и цифрах нацпроекта смотрите в инфографике ИА SakhalinMedia.



Инфографика. Реализация нацпроекта "Здравоохранение". Фото: ИА SakhalinMedia

Напомним, в начале 2019 года глава Сахалинской области поставил задачу — кардинально изменить ситуацию в сахалинской медицине. В регионе в два раза увеличили финансирование на ремонт медицинских учреждений и закупку оборудования, начали оптимизацию работы поликлиник, приняли беспрецедентные меры для привлечения специалистов.

Национальный проект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысячу населения), ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.