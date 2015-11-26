Ученые добиваются сноса коттеджей в заповедной бухте Спасения в Приморье

Материалы административного расследования в отношении владельца участка, где возведены строения, направлены в следственные органы (ФОТО)
Общество 14:30
Ученые добиваются сноса коттеджей в заповедной бухте Спасения в Приморье. Фото: морскойзаповедник.рф

Минобрнауки России в лице руководства "Дальневосточного морского заповедника" — филиала ННЦМБ ДВО РАН в Приморье добивается сноса незаконно построенных в охранной зоне заповедной бухты Спасения семи объектов капитального строительства. Материалы административного расследования в отношении владельца участка, где возведены коттеджи, направлены правоохранителям, сообщает ИА PrimaMedia.

Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной в 3 мили. Вдоль сухопутных границ заповедника действует охранная зона шириной в 500 метров. Тем не менее, сейчас на берегу бухты Спасения примерно в 150-200 метрах от кромки воды стоят несколько зданий.

Старший госинспектор в области охраны окружающей среды Дальневосточного морского заповедника Алексей Грибанов рассказал журналистам, что сведения о границе территории (акватории) Заповедника, расположенного в юго-западной части залива Петра Великого Японского моря, внесены в Морские навигационные карты, а также отображаются на публичной кадастровой карте, размещенной на официальном сайте pkk5.rosreestr.ru.

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"Есть единичный случай строительства капитальных объектов в охранной зоне. Таким образом, собственником земельного участка, имеющего назначение и вид разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства", произведены работы по возведению семи объектов капитального строительства и сооружений забора, искусственной насыпи, загонов для скота, солнечных батарей, инженерных сооружений: септик, скважина. Их построили граждане, получившие право собственности на земельный участок, но не получившие разрешения в установленном порядке требованиям законодательства Российской Федерации. При этом не были проведены государственные экологические экспертизы", — сказал Грибанов.

Он уточнил, что ранее, когда в заповеднике еще не было дорог, инспекторы, которые постоянно находятся на кордоне, получали в собственность участки, где могли посадить огород. Один из них был продан, и теперь на этой земле незаконно построено семь зданий и иных сооружений. По закону, на участке с назначением "личное подсобное хозяйство" можно возвести лишь один дом.

"В 2009 году главой Зарубинского поселения было выдано разрешение на строительство дома. Однако в 2010 этим же органом разрешение аннулировано, отменено. В 2019 году мы провели административное расследование. Выяснилось, что (разрешенное) строение из сэндвич-панелей введено в эксплуатацию в 2014 году. Но на сегодняшний день в охранной зоне стоит семь объектов капитального строительства и иных сооружений, возведенные с нарушением градостроительных норм и правил", — отметил Грибанов.

Он рассказал, что владельцы застройки установлены, а здания попадают под снос по статье 222 Гражданского кодекса РФ "Самовольная постройка".

"При проведении административного расследования был установлен состав уголовного преступления. Мы направили эти материалы в СУСК по Приморскому краю, в прокуратуру и в Тихоокеанскую военную прокуратуру, так как здесь сухопутная охранная зона", — рассказал госинспектор.

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При проведении административного расследования заповедник привлекал экспертов. Они, в том числе установили, что часть зданий находятся за границей первого участка, то есть это — захват иных участков при капитальном строительстве", — уточнил Грибанов.

"Материалы направлены в следственные органы, в том числе для проверки действий органов исполнительной власти и властей Зарубинского поселения. Как можно было ввести в эксплуатацию объект разрешенного использования — одноэтажное здание из сэндвич-панелей, когда на территории стоит семь?... Здесь явное нарушение, и вопросы сейчас будут, наверное, и к главе Зарубинского поселения, который выдал разрешение на ввод зданий в эксплуатацию", — отметил Грибанов.

По его словам, строительство этих объектов нарушает интересы Российской Федерации, а также права граждан на благоприятную окружающую среду и экологические нормы ООПТ.

"Это сбросы сточных вод. Кроме того, это снятие плодородного слоя почвы при строительстве, образование отходов. При планировке ордеры никто не получал, и сброс поверхностных и грунтовых вод идет в акваторию заповедника", — отметил госинспектор.

При соответствующем решении суда, как ожидают в заповеднике, здания должны быть снесены.

Дальневосточный морской заповедник был создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника — 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В состав заповедника входит 11 островов. В заповеднике есть единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы, а также одно из крупнейших в заливе Петра Великого лежбищ ларги. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

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Тэги: экология строительство

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