Владивостокская школа на мысе Анна отпраздновала 50-летний юбилей

Летопись учебного заведения сохранила немало подробностей о трудной жизни учеников и учителей в 70-е годы прошлого века
В учительской
Общество 14:22
Школьный праздник. Фото: ИА PrimaMedia

Школа № 35, расположенная в отдаленном от центра районе Владивостока на мысе Анна, 12 октября отпраздновала 50-летний юбилей. Для учителей, учеников и выпускников разных поколений был организован вечер встречи, звучали поздравления и песни, а в завершение прогремел салют, сообщает ИА PrimaMedia.

К юбилею родной школы сотрудники с помощью учеников подготовили выставки фотографий, а на сайте поделились воспоминаниями учителей-ветеранов. Сегодняшним школьникам наверняка любопытно узнать, что до строительства нового здания в далекие 50-е годы уроки шли в одном из подъездов небольшого двухэтажного здания на мысе Анна. В снежные зимы дети увязали в сугробах на подступах к школе, а в тесных классах, где едва вмещалось по 12 парт, был риск отравиться угарным газом, поскольку отопление было печное. Однажды так и произошло – но врачи своевременно оказали помощь учительнице и ее ученикам.

Новое здание школы было построено всего за год – с 1968 по 1969, и с тех пор школа ежегодно гостеприимно распахивает двери 1 сентября. Учителя, проработавшие в школе № 35 по нескольку десятков лет, тепло приветствовали своих бывших учеников, которых они отлично помнят по именам.

Напомним, в ходе недавнего празднования Дня учителя в Приморской филармонии губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что развитие сферы образования остается приоритетом для краевых властей. Только в 2019 году на эти цели направлено более 4 млрд рублей. Отремонтировано 95 образовательных учреждений, 450 молодых педагогов получают доплаты из краевого бюджета.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Педагогическое сообщество Приморья празднует День учителя

Написать автору
Тэги: юбилей учителя ученики школ

Какие профессии нужны Приморью

7 октября, 09:37

Хороший учитель не конкурирует с гаджетом, а умело использует его

6 октября, 10:44

Дмитрий Сулеев: Задолженность погашена, зачем тогда обыски и арест счетов?

15:46
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia