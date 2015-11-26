Владивостокская школа на мысе Анна отпраздновала 50-летний юбилей

Летопись учебного заведения сохранила немало подробностей о трудной жизни учеников и учителей в 70-е годы прошлого века

Школьный праздник. Фото: ИА PrimaMedia

Школа № 35, расположенная в отдаленном от центра районе Владивостока на мысе Анна, 12 октября отпраздновала 50-летний юбилей. Для учителей, учеников и выпускников разных поколений был организован вечер встречи, звучали поздравления и песни, а в завершение прогремел салют, сообщает ИА PrimaMedia.

К юбилею родной школы сотрудники с помощью учеников подготовили выставки фотографий, а на сайте поделились воспоминаниями учителей-ветеранов. Сегодняшним школьникам наверняка любопытно узнать, что до строительства нового здания в далекие 50-е годы уроки шли в одном из подъездов небольшого двухэтажного здания на мысе Анна. В снежные зимы дети увязали в сугробах на подступах к школе, а в тесных классах, где едва вмещалось по 12 парт, был риск отравиться угарным газом, поскольку отопление было печное. Однажды так и произошло – но врачи своевременно оказали помощь учительнице и ее ученикам.

Новое здание школы было построено всего за год – с 1968 по 1969, и с тех пор школа ежегодно гостеприимно распахивает двери 1 сентября. Учителя, проработавшие в школе № 35 по нескольку десятков лет, тепло приветствовали своих бывших учеников, которых они отлично помнят по именам.

Напомним, в ходе недавнего празднования Дня учителя в Приморской филармонии губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что развитие сферы образования остается приоритетом для краевых властей. Только в 2019 году на эти цели направлено более 4 млрд рублей. Отремонтировано 95 образовательных учреждений, 450 молодых педагогов получают доплаты из краевого бюджета.



Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.