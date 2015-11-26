Шопинг, путешествия и морж Миша: как проводят выходные жители Владивостока

МТС составил рейтинг популярных мест отдыха у владивостокских абонентов

Морж Миша. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, с помощью сервисов аналитики Big Data составил рейтинг популярных мест отдыха выходного дня у жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Самым популярным у владивостокцев в сентябрьские выходные оказался ТВК "Калина Молл". Причем посетители торгово-выставочного центра не только активно использовали мобильный интернет, но и разговаривали по телефону. Трафика, который передали за один месяц клиенты ТВК, хватит на прослушивание 2 млн песен и 80 тысяч постов в Instagram (12+), а если сложить все разговоры, то их продолжительность составит почти 6 тысяч часов.

Аэропорт "Кневичи" в сентябре оказался на втором месте по популярности. И приморцы, и гости региона здесь также активно использовали мобильный интернет и голосовую связь. С помощью аналитики обезличенных данных и инструментов Big Data удалось выяснить, что среди сервисов лидируют социальные сети — очевидно, что путешественникам важно поделиться селфи и сторис из грядущей поездки со своими подписчиками.

В тройку самых популярных мест для досуга выходного дня вошел и ТРК "Седанка Сити". Этот торговый центр почти вдвое уступил "Калине Молл" и аэропорту по объему трафика, но при этом значительно обошел казино Tigre de Cristal и ТЦ "Дружба". Океанариум — одна из самых красивых достопримечательностей Владивостока — оказался только на шестом месте по популярности. Вероятно, посетители предпочитают наслаждаться созерцанием уникальных морских обитателей и просмотром интересных шоу с моржом Мишей и другими животными, отложив смартфон в сторону.

"С наступлением осени мы фиксируем многократный рост интернет-трафика в популярных местах семейного отдыха и торговых центрах. Поэтому во всех крупных учреждениях, кинотеатрах, океанариуме, казино и торговых центрах МТС улучшила Indoor-сеть. Система базовых станций малой мощности и репитеров, установленных в зданиях, создает равномерное покрытие и позволяет поддерживать качественную голосовую связь и высокие скорости мобильного интернета до 80-100 Мбит/с. Это дает возможность привычным сервисам работать быстрее, чем только от внешней базовой станции. В целом проведённые работы можно сравнить со строительством дополнительной полосы на автостраде — абонентам стало в сети свободнее, поскольку ресурсов больше для каждого из них", — отметила директор ПАО "МТС" в Приморском крае Евгения Сысоева.