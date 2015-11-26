Более 1,2 тысячи приморцев предпенсионного возраста получили бесплатное профобразование

Сейчас в перечень профессий входят уже более 270 специальностей и около 30 направлений повышения квалификации
Общество 14:58
Более 1,2 тысячи приморцев предпенсионного возраста получили бесплатное профобразование. Фото: Евгения Новоселова

В Приморье продолжается активная реализация регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", в рамках которого жители края старшего возраста бесплатно получают новые знания и навыки. Сертификаты на обучение оформили уже более 1,2 тысячи человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития, обучение можно пройти по множеству профессий: от рабочих специальностей до бухгалтеров, менеджеров по персоналу, психологов, экскурсоводов.

"Перечень приоритетных для обучения профессий постоянно расширяется по просьбам граждан. Сейчас в него входят уже более 270 специальностей и около 30 направлений повышения квалификации", – рассказывают в ведомстве.

Так, недавно у жителей края появилась возможность обучиться на декларанта, юрисконсульта государственной и муниципальной службы, специалиста МФЦ, изучить компьютерный дизайн и компьютерную графику.

По одному из новых направлений – "дизайнер компьютерной графики" – решила пройти переподготовку жительница Уссурийска Евгения Новоселова. Сейчас она работает бухгалтером, но рассказывает, что давно хотела освоить творческую профессию.

"Я всегда за обучение. Как только в прошлом году стало известно, что в крае заработает такая программа – решила для себя, что обязательно поучаствую и получу дополнительное образование", – поделилась она.

К изучению нового направления Евгения приступила только в начале октября, однако преподаватели уже взяли серьезный темп: обучение проходит четыре раза в неделю по два часа.

"Занятия интересные, несомненный плюс – проходят в вечернее время, поэтому я без проблем могу совмещать работу и курсы", – объясняет Евгения.

Специалисты напоминают: любой человек, которому до выхода на пенсию осталось пять лет или менее, может обратиться в службу занятости с просьбой организовать профессиональное обучение. Из документов понадобятся только паспорт, страховое свидетельство, трудовая книжка и документ об образовании.

И.о. директора департамента Светлана Красицкая напоминает: работодатели, которые обучают сотрудников данной возрастной категории, также могут обратиться за компенсацией понесенных расходов.

"В рамках программы работодатели смогут получить субсидию на эти цели. Обучение организация может провести как самостоятельно в своих структурных подразделениях, так и заключить договор с одной из образовательных организацией края из утвержденного перечня", – информирует глава ведомства.

Подробную информацию о программах профессионального обучения для граждан предпенсионного возраста, а также перечень образовательных организаций можно найти на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края или уточнить по телефонам отдела профессионального обучения и профориентации Приморского центра занятости населения: 8 (423) 222-72-15, 246-93-61. Работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Содействие занятости населения Приморского края".

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Тэги: занятость населения трудовая

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