Схема движения изменится в районе Океанского проспекта, 165 во Владивостоке

Новые ограничения будут касаться большегрузного транспорта

Океанский проспект. Фото: Скриншот с гугл-карт

Специалисты городской администрации сообщают об изменении схемы движения в районе Океанского проспекта, 165. Новые ограничения будут касаться большегрузного транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

По итогам проведенного мониторинга дорожной ситуации администрацией Владивостока совместно с ГИБДД принято решение о запрете поворота с Океанского проспекта (в районе дома № 165) на Некрасовский путепровод с дальнейшим выездом на улицу Некрасовскую. Эти ограничения будут действовать для тех, кто движется как с Океанского проспекта, так и с Народного проспекта.

В ближайшее время здесь установят знаки "Запрещено движение с прицепом", запрещающие поворот на указанный участок. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации движения.