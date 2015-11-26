Альбом фотохроники ФППК получил награду главной профсоюзной премии страны

Профсоюзы Приморья отметили за коллективные действия. Фото: пресс-служба ФППК

Фотоальбом "Профсоюз в объективе" удостоен Почетной грамоты премии "Профсоюзный авангард 2019" в номинации "Новация". Заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края Нина Зиновьева получила награду на Всероссийском интеллект-форуме "Профсоюзы. XXI век. Новая реальность: возможности и риски", который прошел в Сочи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Профсоюз в объективе" — это 160-страничная хроника коллективных действий профсоюзов Приморья с 2008 по 2018 годы, когда регион, как и вся страна, переживал последствия экономического кризиса. Мы боролись против массовых сокращений работников приморских предприятий, урезания социальных гарантий, экономии на зарплатах работников. И делали это активно, выходя на митинги и пикеты, организуя голодовки и требуя от власти немедленного решения проблем работников. Самые активные участники профсоюзных акций — на страницах нашего альбома. В нем — вся новейшая профсоюзная история Приморья, которая, мы уверены, будет интересна нашим потомкам", — рассказала Нина Зиновьева.

"Профсоюз в объективе" увидел свет в ноябре 2018 года и быстро разошелся в профсоюзной среде региона, часть тиража поступила в ведущие библиотеки России. Это уже второй крупный издательский проект Федерации профсоюзов Приморского края. В 2015 году была выпущена книга "Профессионалы" (12+) о героях труда — людях рабочих профессий, которые работают в различных отраслях экономики Приморья.

Добавим, что ежегодная профессиональная премия “Профсоюзный авангард” учреждена газетой “Солидарность” для поощрения представителей российских профсоюзов, которые внесли наибольший вклад в развитие профдвижения России в течение конкурсного года.

Профсоюзы Приморья отмечаются экспертами премии каждый год. Так, по итогам 2017 года ФППК получила главный приз — переходящее "Знамя солидарности" — и победила в номинации "Акция" за социальный эксперимент "Прожить на МРОТ и не умереть!". Годом ранее профсоюзы Приморья победили в двух номинациях — "Акция" (профсоюз "Примтеплоэнерго") и "Лидер" (профсоюзный депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский).