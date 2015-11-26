Фон максимальных температур составит +12…+17°C

Осень. Фото: ИА PrimaMedia

Небольшое потепление придет в Приморье в среду. Фон максимальных температур повысится на 2–4 градуса и составит +12…+17°C, на северо-востоке +6…+11°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

В ближайшие сутки потепление в Приморском крае продолжится. Ночью атмосферное давление над краем будет падать, облачности прибавится. Минимальные температуры воздуха станут немного выше минувшей ночи, +1…−4 °C, в горных районах до −10°C. На побережье до +8°C.

Днем снова прояснит, ветер поменяет свое направление с южного на северо-западное. Фон максимальных температур повысится ещё на 2–4 градуса и составит +12…+17°C, на северо-востоке +6…+11°C.

Во Владивостоке в среду, 15 октября, осадков не предвидится, и станет ещё теплее. Минимальная температура воздуха +5…+7°C, максимальная +12…+14°C.