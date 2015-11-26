В Ханкайском районе Приморья запретили охоту из-за африканской чумы свиней

Ограничения будут действовать на период действия карантина
Общество 15:56
Ружье. Фото: ИА PrimaMedia

Запрет на проведение охоты установили в Ханкайском районе Приморья на период действия карантина, установленного из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на постановление губернатора Приморского края.

"Установить запрет на проведение охоты… в отношении всех видов охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий, расположенных в Ханкайском муниципальном районе на период действия карантина, установленного в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории района", — говорится в сообщении.

На данный момент карантин по АЧС продолжает действовать в Ханкайском, Хорольском, Дальнереченском районах и в Дальнереченске.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

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Тэги: заболевание (диагноз) охота

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