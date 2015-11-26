Мероприятие проводит Центр "Мой бизнес"

Российские эксперты научат предпринимателей Приморья продвигать товары в соцсетях. Фото: Центр "Мой бизнес"

Как привлечь клиентов с помощью корпоративного блога? Какие инструменты необходимы для продвижения компании в Instagram (12+) или YouTube (12+), а также как настроить рекламную кампанию в соцсетях с минимальными вложениями и максимальным эффектом? Приморские предприниматели получат ответы на эти и другие вопросы в ходе образовательной программы "Продвижение в интернете" (18+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Мероприятие проводит Центр "Мой бизнес" по программе платформы "Деловая среда" (совместный проект министерства экономического развития РФ и ПАО "Сбербанк"). Участие бесплатное, необходима регистрация на Портале малого и среднего бизнеса Приморского края.

Занятия проведут семь действующих экспертов в сфере маркетинга и SMM, среди них – экс-главный редактор онлайн-университета "Нетология" Ксения Суворова, эксперт по обучению Yandex Алексей Иванов, автор книги "Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают" Дмитрий Кот и другие.

Обучение начнется во Владивостоке 22 октября и продлится две недели, за это время предприниматели смогут посетить четыре очных занятия и прослушают четыре онлайн-вебинара.

"Владеть инструментами продвижения в социальных сетях – обязательный навык для предпринимателей и их сотрудников, которые всерьез намерены развивать бизнес. Особенность этой программы – это углубленный и прикладной характер. Признанные российские эксперты в области SMM поделятся опытом, расскажут о последних трендах и лайфхаках, которые, в конечном итоге, помогут нашим предпринимателям укрепить репутацию своей компании и привлечь новых клиентов", – рассказала директор Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра "Мой бизнес") Виктория Петрова.

По ее словам, эта образовательная программа пользуется большим успехом в других регионах России. В Приморье всего за несколько дней заявили о своем согласии принять участие в ней более сотни предпринимателей и их сотрудников. Желающие еще могут пройти регистрацию.

Отметим, что центр "Мой бизнес" на постоянной основе проводит бесплатные семинары, тренинги и мастер-классы по бизнес-тематике в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Только с начала года в Приморье этим видом поддержки воспользовались более 2 тысяч предпринимателей – представителей малого и среднего бизнеса. Поддержка бизнесменов в крае осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".

Расписание образовательной программы "Продвижение в интернете":

22 октября, 10.00-18.00 – лекция "Бесконечный поток клиентов из интернета";

23 октября, 10.00-18.00 – лекция "Таргетированная реклама для бизнеса – платное привлечение клиентов из интернета";

24 октября, 18.00-21.00 – онлайн-вебинар "Продвижение личного бренда и компании с помощью YouTube. Как создавать и продвигать видеоконтент";

25 октября, 18.00-21.00 – вебинар "Продвижение компании с помощью Instagram: стратегия, контент, клиенты";

29 октября, 10.00-18.00 – лекция "Продвижение бизнеса в социальных сетях: от создания стратегии до получения клиентов";

31 октября, 18.00-21.00 – онлайн-вебинар "Полезный контент для привлечения клиентов: корпоративный блог, рассылки, соцсети и YouTube";

1 ноября, 18.00-21.00 – онлайн-вебинар "Создание маркетинговых материалов и продающих заголовков";

5 ноября, 10.00-18.00 – лекция "Практика внедрения контекстной рекламы для B2B и B2C".

Вниманию участников! Место проведения мероприятия уточняется. Дополнительную информацию можно получить в Центре "Мой бизнес" по телефону:

8 (423) 279-59-09.