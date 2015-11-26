Более 25 проектов приморцев стали победителями второго конкурса президентских грантов

На свои проекты, по итогам конкурса, некоммерческие организации привлекли более 57 млн рублей

Владивосток. Фото: Игорь Новиков

Победители второго конкурса Фонда президентских грантов стали известны накануне, 14 октября. 26 из 79 поданных приморцами инициатив по различным направлениям поддержали на федеральном уровне. На свои проекты, по итогам конкурса, некоммерческие организации привлекли более 57 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в краевом департаменте внутренней политики, в первом конкурсе президентских грантов 2019 года некоммерческие организации Приморского края показали наилучший результат в Дальневосточном федеральном округе по числу победителей и общему размеру выигранных грантов. В их число вошло 19 проектов, которые получили поддержку из федерального бюджета в размере 29 млн рублей.

Сохранить и даже улучшить свои результаты как по зарегистрированным, так и по числу победивших проектов регион смог по итогам второго конкурса этого года. Лучшими были признаны 26 инициатив на общую сумму 57,6 млн рублей. Стартовать проекты, получившие поддержку, смогут с 1 ноября этого года. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте.

"По итогам второго конкурса некоммерческие организации показали хороший результат как для Дальнего Востока, так и для Приморья. Это стало возможным благодаря совместной работе с ресурсными центрами, Администрацией края – вместе мы прошли большой путь, а инициативы смогли получить высокую оценку экспертов фонда", – отмечает замруководителя ведомства Ольга Ивченко.

Добавим, на президентские гранты претендовали некоммерческие организации из всех регионов России: всего поступило более 9 тысяч инициатив от 7,8 тысячи некоммерческих организаций. По итогам второго конкурса 2019 года победителями стали более 2,1 тысячи НКО на территории страны, которые получат президентские гранты на общую сумму 4,35 млрд рублей.

По словам первого вице-губернатора Приморья Веры Щербина, администрация края высоко ценит активность социально ориентированных НКО. По инициативе губернатора с этого года до 65 млн рублей была увеличена финансовая поддержка некоммерческих организаций на конкурсной основе.

"Эта сумма значительно больше, чем в предыдущие годы. На реализацию своей общественно значимой программы одна организация может получить до 1 млн рублей. Однако приветствуется любая инициатива, если проект будет носить массовый характер. При необходимости – увеличим объем гранта на отдельные направления. Некоммерческие организации могут стать настоящими драйверами роста для муниципалитетов, в которых они работают", – заявила она.

Сегодня в Приморском крае зарегистрировано более 3 тысяч некоммерческих организаций, из которых более 2,5 тысяч – социально ориентированные. Поддержка осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".

Справка: С момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году проведено шесть конкурсов. В них приняли участие 21,7 тысячи некоммерческих организаций, было подано 53,3 тысячи социально значимых проектов. Поддержку получили 10,5 тысяч из них на общую сумму более 22 млрд рублей. В 2017-2019 годах Фонд президентских грантов провел 305 обучающих мероприятий во всех 85 регионах страны. Число их участников – 45,2 тысячи человек.