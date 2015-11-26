В течение трех дней этой возможностью воспользовались 223 человека

Жители острова Попова могут пройти флюорографическое обследование в мобильной лаборатории. Фото: предоставлено Владивостокской клинической больницей №4

Проведение выездного флюорографического обследования жителей острова Попова во Владивостокском городском округе налажено на регулярной основе. В течение трех дней этой возможностью воспользовались 223 человека, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Передвижной мобильный комплекс вместе со специалистами краевого противотуберкулезного диспансера развернулся на базе поликлинического отделения островной больницы, которая территориально относится и обслуживается Владивостокской клинической больницей №4.

Как отмечают в департаменте, второй год подряд после десятилетнего перерыва жители острова могут пройти флюорографическое обследование в мобильной лаборатории.

По словам главного врача больницы №4 Елены Новицкой, вопросу оказания медицинской помощи на острове Попова уделяется значительное внимание.

"Регулярный выезд мобильной бригады становится традиционным. В прошлом году мы провели флюорографическое обследование 238 жителей острова. Из них шесть случаев было с подозрением на патологию онкологических заболеваний. Параллельно была произведена диспансеризация", – отметила она.

Врачи "дальзаводской" больницы рассчитывают, что регулярное обследование и дальнейшее наблюдение жителей позволит выявить риски и убедиться в отсутствии туберкулеза и онкологических заболеваний. Так в текущем году в течение трех дней флюорографическое обследование прошли 223 человека.

Параллельно с флюорографическим обследованием проводится диспансеризация населения. Особое внимание уделяется пожилым людям и маломобильным жителям Попова, для которых выезд на материк осложнен по разным причинам. Врачи Владивостокской клинической больницы №4 на месте принимают анализы и осматривают пациентов. При выявлении рисков или заболеваний жители острова смогут пройти второй этап диспансеризации на материке в поликлинике "дальзаводской" больницы или в противотуберкулезном диспансере.

Напомним, что с прошлого года по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко медицинское обслуживание на острове Попова, на котором проживает около тысячи человек, взято под особый контроль. С жителями проходят регулярные встречи руководства медучреждения, расширен спектр оказываемых услуг, проводится выездная диспансеризация в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края".