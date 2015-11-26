Всего будет заменено 14 км трассы

Участки дороги Раздольное–Хасан ремонтируют по нацпроекту. Фото: АО "Примавтодор"

Сотрудники Примавтодора ведут асфальтирование на участках автомобильной дороги Раздольное–Хасан. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего будет заменено 14 км трассы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В ремонте дороги Раздольное–Хасан заняты сотрудники двух филиалов предприятия.

"В районе поселка Барабаш завершена выборка пучин. На участках общей площадью 6 тысяч кв. метров слабое дорожное основание заменили скальным грунтом – для того, чтобы дорога впоследствии выдержала нагрузку современного большегрузного транспорта. После приступили к укладке нескольких слоев асфальтобетона", – рассказали в Примавтодоре.

На участке этой же дороги в районе Нарвинского тоннеля сотрудники Примавтодора ведут укладку выравнивающего слоя, а затем уложат еще два слоя асфальтобетона: пористого и плотного толщиной по 7 см.

Отметим, что всего в этом году в рамках нацпроекта в Приморье отремонтируют 28,5 км краевых дорог. Помимо дороги Раздольное–Хасан, это участки дороги Артем–Находка–Порт Восточный после поворота на Врангель, дорога Сибирцево–Жариково–Комиссарово в районе сел Украинка и Жариково и дорога Хабаровск–Владивосток–Тавричанка. Также ремонт ведется в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации.

Напомним, что всего в Приморском крае сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Региональным проектом "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено достичь к концу 2024 года значительного улучшения по сравнению с 2017 годом следующих показателей:

– не менее чем до 50% увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;

– на 10% снизить долю автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

– в два раза снизить количество аварийно-опасных участков на дорожной сети;

– довести во Владивостокской агломерации долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.