Жителям "Снеговой пади" во Владивостоке пообещали ходьбу с удобствами

Горожане жаловались, что дети вынуждены ходить по косогору

Жителям "Снеговой пади" добавят удобств. Фото: vlc.ru

В микрорайоне "Снеговая падь" подрядчик соорудит две лестницы на улице Анны Щетининой для удобства пешеходов. Сейчас городские власти устраняют недоработки застройщика, сообщает ИА PrimaMedia.

У дома № 29 строители уже демонтировали старую деревянную конструкцию и начали готовить основание под монтаж новых ступеней. По информации городского управления дорог и благоустройства, там появится бетонная конструкция с поручнями для удобства пешеходов.

Еще одну новую лестницу оборудуют у дома № 28 на той же улице Анны Щетининой. Ранее, уточнили в пресс-службе мэрии Владивостока, местные жители пожаловались: "Дети вынуждены ходить по косогору. Лестницы здесь изначально не было, и это большая недоработка застройщика, не продумали этот момент".

В этом году в городе запланирован ремонт более 30 лестниц. Они свяжут дома с остановками общественного транспорта, учреждениями культуры, образования и здравоохранения. В числе адресов, где ремонт лестниц уже завершен, — Чкалова, 17 — 20, участок от Котельникова, 26 к остановке "Школа милиции", в районе Жигура, 40, 44 и 52 (здесь появились две новые лестницы), от остановки "Котельникова" к дому № 14 на Аллилуева, от Тухачевского, 24 к детскому саду № 35, на Шилкинской 8–10 и по другим адресам.