Прием документов продлится до 21 октября

Кто, если не Корж: на пост главы Уссурийска претендуют пять человек. Фото: ИА UssurMedia

В Уссурийске в самом разгаре конкурс на должность главы городского округа. За неделю до окончания срока приемов документов в конкурсную комиссию обратились пять претендентов. Эксперты сходятся во мнении, что итоговая победа достанется бывшему главе уссурийской администрации Евгению Коржу, сообщает ИА UssurMedia.

Прием документов от желающих занять пост главы второго по значимости города Приморского края продолжится до 21 октября. Как стало известно редакции ИА UssurMedia, в настоящее время о своих намерениях заявили пятеро претендентов. Среди них ожидаемо бывший глава администрации Евгений Корж. Конкуренцию действующему врио составит представитель КПРФ в местной Думе Александр Лукьяненко, действующий заместитель главы администрации, отвечающий за вопросы жизнеобеспечения, Михаил Павлюк, политик из соседней Михайловки Александр Коваленко, а также некто Савенков В.А.

Если Евгений Корж, руководящий городом с 2014 года, жителям Уссурийска хорошо знаком, то об остальных претендентах этого сказать нельзя. Коммунист Лукьяненко вошел в местную Думу лишь немногим более месяца назад. Вне политической карьеры Александр Лукьяненко трудится в охранном агентстве "Беркут". Михаил Павлюк, отвечающий в уссурийской администрации в том числе за дороги и ЖКХ, старается избегать публичности.

Политический опыт имеется у члена "Единой России" Александра Коваленко, являющегося депутатом Думы Михайловского района. Читателям UssurMedia он известен в том числе как один из участников губернаторских выборов 2018 года. Тогда отец пятерых детей Александр Коваленко подал в избирком документы с заведомо недостаточным количеством подписей.

Какой-либо информации о пятом претенденте редакции ИА UssurMedia обнаружить не удалось. Известно только, что Савенков В.А. родился в 1985 году, добыть достоверные сведения о человеке, претендующем на пост главы города, не помогают даже интернет-поисковики.

Напомним, что сам конкурс на должность главы состоит из нескольких этапов. Первоначальный отсев должен пройти на стадии проверки документов. Затем конкурсная комиссия, состоящая из четырех депутатов Думы Уссурийска и четырех представителей губернатора Приморского края, отберет из всех претендентов двух человек, кандидатуры которых будут предложены на рассмотрение Думы Уссурийского городского округа. В конце концов, главой округа станет тот кандидат, за которого проголосует большинство депутатов.

Приморские политологи сходятся во мнении, что результат конкурса легко предсказуем, и все пройдет без каких-либо скандалов. Евгения Коржа, сумевшего добиться лояльности у местной Думы, можно считать практически безальтернативным претендентом.

– Существующий формат избрания глав муниципалитетов определяет не популярность политика, а то, как ему удалось договориться с региональными элитами и властями, – считает политолог, гендиректор КЦ "Эксперт Групп" Павел Наливайко.

По словам экспертов, на политическом поле Уссурийска нет фигур, готовых к соперничеству с действующим врио главы округа.

– Остальные участники, не считая представителя КПРФ, выполняют техническую функцию. Навряд ли, например, политик из Михайловки возглавит Уссурийск. Не думаю, что в гонку вмешается кто-то, способный создать конкуренцию Евгению Коржу, – высказался дальневосточный политолог Андрей Кудисов.

Не исключают эксперты того, что кто-то из претендентов на пост главы отцепится от гонки на стадии проверки документов.

– Беда в том, что участники различных выборов не всегда могут грамотно подготовить необходимые документы. Не исключаю, что и в этот раз комиссия найдет ошибки в документах претендентов, – поделился ожиданиями Андрей Кудисов.

Основным вопросом, стоящим на политической повестке Уссурийска, остаются фамилии претендентов, которые пройдут в заключительную часть конкурса. Как отмечалось ранее, на голосование депутатов Думы комиссией будут вынесены только двое.

– Возможный проход коммуниста в финальную часть конкурса создает риск саботажа. Не имея шансов на победу, представитель КПРФ может в последний момент снять свою кандидатуру, тем самым сорвав всю процедуру. Тогда конкурс просто не состоится, – отметил Павел Наливайко.