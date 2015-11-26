Высокие "подъемные", доплаты и компенсации — что делают на Сахалине для молодых медиков

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года в островной регион планируется привлечь более 900 медицинских работников (ИНФОГРАФИКА)
Общество 12:05
Тематическое фото. Фото: pixabay.com

Для решения нехватки медицинских работников в 2019 году в Сахалинской области предприняли ряд серьезных мер для привлечения специалистов из других регионов. В регионе выплачивают самые высокие в России "подъемные" — от 1,45 до 2,6 млн рублей в зависимости от района трудоустройства. Помимо этого, участникам кадровой программы компенсируют до 3 млн рублей при покупке жилья и до 25 тысяч рублей в случае аренды.

Также с этого года власти Сахалина вдвое увеличили число мест для студентов-целиков на обучение в медицинских вузах Дальнего Востока. Им возмещают затраты на обучение, аренду жилья и доплачивают несколько тысяч рублей к стипендии. По программе национального проекта "Здравоохранение" в регион до конца 2024 года планируется привлечь 900 врачей и 200 специалистов среднего звена. Подробнее о мерах, которые признаны насытить отрасль здравоохранения в области — в инфографике ИА SakhalinMedia.

Инфографика. Медицинские кадры Сахалинской области

Инфографика. Медицинские кадры Сахалинской области. Фото: ИА SakhalinMedia

Отметим, национальный проект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысячу жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. До конца 2014 года на его реализацию планируется потратить более 1,7 трлн рублей.

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Тэги: инфографика кадровые решения бюджет деньги (финансы) здоровье

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