"Могли пострадать люди": горожанин сообщил о безответственном поступке автомагазина

Ответ мастера поразил мужчину и интернет-общественность

Горожанин сообщил о безответственном поступке автомагазина. Фото: pixabay.com

Житель Приморья сообщил о безответственном поступке популярного автомагазина. Из-за невнимательности мастера, который предоставлял услугу, могли пострадать люди. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

Своей историей поделился житель Владивостока, который обратился в один известный автомагазин, чтобы ему поменяли колеса и сделали развал схождения. Со слов мужчины, итог проделанной работы не заставил себя ждать. По пути у автомобиля появился хруст и скрежет, оказалось, что заднее колесо не было закреплено ни на один из четырех болтов.

"Колесо просто болталось. В ответ на негодование в мастерской сказали, что это издержки их производства! А могли пострадать люди из-за такой халатности," — заключает мужчина.

Такой ответ мастера сильно поразил интернет-общественность, что вызвало бурю негативных комментариев.

Ничего себе, издержки производства!

Прекрасно вас понимаю, покрыла дно антикорозийкой. Когда забрала машину, сзади стало что-то постукивать. Заехала на диагностику в "темп" и обалдела, гайки на задних колёсах были слегка прикручены.