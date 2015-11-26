Убийство ради наживы: профессиональных браконьеров поймали в тайге Приморья (ФОТО)

Мужчины устроили "расстрельное" сафари с прожекторами и тепловизорами в запрещенном для охоты месте

Задержание браконьеров. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

Особо опасных браконьеров задержали сотрудники совместной спецгруппы Центра "Амурский тигр" и Охотнадзора в Пожарском районе Приморья. Мужчины охотились на дичь с применением световых приборов и тепловизоров в так называемой "тихой зоне", месте куда не выдаются разрешения на отстрел животных, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Центра.

Около двух месяцев назад появилась информация о том, что в районе села Федосьевка, на Алчановской "мари" группа людей производит охоту браконьерским способом, с применением световых приборов и тепловизоров. 13 октября выдвинулись на территорию для задержания

Прибыв на место, сотрудники охотнадзора обнаружили, что действительно есть след вездехода, ведущий на территорию угодий, где была выделена так называемая "тихая зона", куда не выдаются разрешительные документы на охоту. Продвигаясь по следу от транспорта, они услышали многочисленные выстрелы, постарались оперативно добраться к месту стрельбы, чтобы как можно меньше животных пострадало. Когда им это удалось, то вездеход уже заводился, чтобы переехать на новое место и продолжить "кровавую" бойню.



Оружие. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

"Водитель вездехода при виде нас не растерялся и попытался скрыться, но мы быстро его обезвредили, чтобы он не успел уехать. Двое с оружием, находящиеся на крыше вездехода, спрыгнули на землю, и попытались скрыться на "мари". Их также впоследствии задержали. Четвертый задержанный был в группе тем человеком, который "светил", — рассказал один из участников спецгруппы Александр Чебанюк.

На место была вызвана оперативно-следственная группа отдела МВД России по Пожарскому району для проведена процессуальных действий. Все четверо задержанных оказались жителями поселка Лучегорск Пожарского района. В ходе досмотра грузового отсека вездехода было обнаружено мясо предположительно девяти разделанных туш косуль. В общей сложности у граждан, кроме мяса копытных животных, были два полуавтоматических карабина с оптическими прицелами, боеприпасы к ним, тепловизоры, прожекторные фонари, рыболовные сети и рыбная продукция.



Задержание браконьеров. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

Все это, включая вездеход, изъято сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств. Изъятые части тел животных направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.