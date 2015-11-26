Временное ограничение горячего водоснабжения у жителей города растянется еще на несколько дней (АДРЕСА)

Энергетики продлили сроки ремонтов на некоторых участках во Владивостоке. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Специалисты "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") в связи особенностями технологического процесса продлили сроки ремонтов на некоторых участках во Владивостоке. Продолжительность дополнительных работ по перекладке участков магистральных теплотрасс составит 3-5 дней. Энергетики предупреждают горожан о том, что в связи с ремонтами теплосетей временное ограничение горячего водоснабжения (ГВС) будет продлено у жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

До 18 октября:

Академический: 2;

Дальзаводская: 21, 27, 2б, 31;

Карла Либкнехта: 10а;

Махалина: 3;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;

Пионерская: 1;

Пушкинская: 34, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 80а, 86, 88, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 117, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173;

Славянская: 17;

Тунгусская: 10, 10а, 12;

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

Экипажная: 8/1.

Володарского: 8, 8а;

Лазо: 4, 6;

Петра Великого: 3, 3/6;

Почтовый: 9;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 35, 39, 41а, 45;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 57, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 85, 87, 87в.

До 20 октября:

Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 70;

Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42а, 86в;

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;

Морозова: 5, 7, 9;

Нижнепортовая: 4;

Перекопский: 3, 5, 7;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Станюковича: 3, 48;

Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Ялтинская: 18.

Авраменко: 8, 9а, 17;

Бестужева: 5;

Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;

Чернышевского: 15.

Напомним, энергетики "Приморских тепловых сетей" провели масштабную ремонтную кампанию во Владивостоке в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В столице Дальнего Востока уже прошли обязательные весенне-летние и летне-осенние гидравлические испытания, в ходе которых специалисты смогли выявить места порывов и устранить неисправности. В рамках кампании проведены перекладки магистральных теплотрасс на 14 участках: пр-т Красного Знамени (два участка), ул. Пушкинская, ул. Семеновская, ул. Светланская, ул. Героев Хасана, пр-т 100-летия Владивостока (два участка), ул. Ильичева, ул. Новоивановская, ул. Хабаровская, ул. Посьетская, ул. Багратиона, ул. Борисенко. В настоящий момент ремонтная кампания в Приморье подходит к концу.