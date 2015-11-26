Деньги на ветер: как защититься от платных подписок сотовых операторов

Что делать, если с вашего телефона списывают деньги за услуги, о которых вы даже не знаете
Общество 14:35
Платная подписка — это регулярные списания со счёта мобильного телефона за разные услуги. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Платная подписка — это регулярные списания со счёта мобильного телефона за разные услуги, даже если человек не пользуется ими. Например, за мелодию вместо гудка или ненужный гороскоп. Проблема в том, что такую подписку можно включить незаметно для себя, а стоимость навязанных услуг может достигать 20-30 рублей в день.

Пожилые люди к тому же плохо видят, а иные просто не умеют читать СМС. Клиентам мобильного оператора Yota можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов — остальных же могут поджидать неприятные сюрпризы.

ИА PrimaMedia предлагает вам ответить на несложные вопросы, оценить, насколько вы внимательно пользуетесь интернетом и получить совет, как защититься от навязанных трат.

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