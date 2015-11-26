Сбербанк запускает новый сервис "Информирование о событиях валютного контроля"

Новый сервис поможет клиентам избежать нарушений валютного законодательства и возможных штрафов за нарушения
Бизнес 11:52
Сбербанк запускает новый сервис "Информирование о событиях валютного контроля". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк предоставляет своим клиентам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, новый сервис — "Информирование о событиях валютного контроля" (18+). С помощью нового сервиса Сбербанк будет информировать клиентов о наступлении сроков представления документов по валютному контролю, о наступлении ожидаемых сроков исполнения нерезидентом обязательств по контракту, о нарушениях валютного законодательства и по другим событиям валютного контроля. Таким образом, клиенты Сбербанка всегда будут в курсе наступающих сроков по валютному контролю и смогут избежать нарушений валютного законодательства и соответствующих штрафов за нарушения, сообщает пресс-служба банка.

Подключить услугу можно в "Сбербанк Бизнес Онлайн" (18+) в разделе "Настройка уведомлений" и выбрать необходимые темы и удобные каналы информирования: sms, e-mail или через центр уведомлений "Сбербанк Бизнес Онлайн".

Стоимость услуги — 199 рублей в месяц.

"Во внешнеэкономической деятельности всегда важно контролировать все операции: валютные поступления, изменения статусов документов валютного контроля. Мы хотим упростить нашим клиентам задачу и минимизировать все риски, связанные с возможным нарушением валютного законодательства и штрафами за нарушения. С помощью сервиса ʺИнформирование о событиях валютного контроляʺ клиенты всегда будут иметь актуальную информацию по срокам и получат ее любым удобным для них способом", — прокомментировала советник заместителя председателя правления Сбербанка Наталья Голудина.

Написать автору
Тэги: Сбербанк бизнес (мелкий, средний, крупный)

Ипотека в Сбербанке стала доступнее: снижение ставок и списание части долга

15 октября, 11:00

Юлия Топольницкая присоединилась к проекту Сбербанка и Mastercard "Кино-#этомое"

14 октября, 11:21

Без дрожжей и глютена: как есть хлеб в эпоху ЗОЖ

10:25
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia