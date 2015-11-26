Новый сервис поможет клиентам избежать нарушений валютного законодательства и возможных штрафов за нарушения

Сбербанк запускает новый сервис "Информирование о событиях валютного контроля". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сбербанк предоставляет своим клиентам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, новый сервис — "Информирование о событиях валютного контроля" (18+). С помощью нового сервиса Сбербанк будет информировать клиентов о наступлении сроков представления документов по валютному контролю, о наступлении ожидаемых сроков исполнения нерезидентом обязательств по контракту, о нарушениях валютного законодательства и по другим событиям валютного контроля. Таким образом, клиенты Сбербанка всегда будут в курсе наступающих сроков по валютному контролю и смогут избежать нарушений валютного законодательства и соответствующих штрафов за нарушения, сообщает пресс-служба банка.

Подключить услугу можно в "Сбербанк Бизнес Онлайн" (18+) в разделе "Настройка уведомлений" и выбрать необходимые темы и удобные каналы информирования: sms, e-mail или через центр уведомлений "Сбербанк Бизнес Онлайн".

Стоимость услуги — 199 рублей в месяц.

"Во внешнеэкономической деятельности всегда важно контролировать все операции: валютные поступления, изменения статусов документов валютного контроля. Мы хотим упростить нашим клиентам задачу и минимизировать все риски, связанные с возможным нарушением валютного законодательства и штрафами за нарушения. С помощью сервиса ʺИнформирование о событиях валютного контроляʺ клиенты всегда будут иметь актуальную информацию по срокам и получат ее любым удобным для них способом", — прокомментировала советник заместителя председателя правления Сбербанка Наталья Голудина.