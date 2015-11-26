Мэрия: к июню 2020 года перевозчики обязаны обновить все автобусы во Владивостоке

По словам начальника городского управления транспорта, никто не сможет участвовать в аукционе со старой техникой

Новые автобусы, пришедшие во Владивосток летом 2019 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Что находят транспортники в новеньких автобусах Владивостока; когда и как в город придут трамваи из Москвы; во сколько перевозчикам обойдется покупка большого автобуса – об этом, и не только, в интервью ИА PrimaMedia рассказал руководитель управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов.

— Александр Владимирович, что считаете главной задачей управления транспорта?

— Чтобы любой житель города мог доехать из точки А до точки B. С работы – домой, и обратно. На чистом, современном, комфортном автобусе, трамвае или троллейбусе, которые соблюдают график.

— И что делаете для этого?

— Мы разрабатываем новую маршрутную сеть для автобусов, аукционы состоятся в следующем году, и количество машин на линии, сама маршрутная сеть значительно поменяются. Сократится количество автобусов, но увеличится их вместимость. Всё будем модернизировать, и я думаю, что получится лучше, чем сейчас.

Новые автобусы, пришедшие во Владивосток летом 2019 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые автобусы, пришедшие во Владивосток летом 2019 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые автобусы, пришедшие во Владивосток летом 2019 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые автобусы, пришедшие во Владивосток летом 2019 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые автобусы, пришедшие во Владивосток летом 2019 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые автобусы, пришедшие во Владивосток летом 2019 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

— Город закупил в этом году 100 автобусов и два электробуса. Электробусы пустите от Луговой до жд/вокзала, так?

— Да, начнем с электробусов. Город Владивосток такого еще не видел. Мы взяли пример с Москвы: были там, смотрели на них. И могу сказать, что на сегодняшний день это, наверно, самый экологичный вид транспорта: он работает только на электротяге. К 15 ноября во Владивосток прибудут два электробуса и ультрабыстрая зарядка, она будет стоять на Луговой и заряжать электробус до 80 процентов в течение 10 минут – то есть она довольна мощная.

Сейчас решаем вопрос по установке зарядной станции, выделении участка земли, идет оформление документов. Заряжаться такой автобус будет без людей: водитель будет высаживать их перед виадуком на специальной остановке. А сам маршрут электробуса продлим еще дальше Луговой – до Спортивной. В начале декабря планируем выпустить их на маршрут.



В Москве электробусы работают на 9 маршрутах. Фото: mos.ru

— Автомобилисты тоже смогут заряжать свои электромобили на той станции, или она только для муниципального транспорта предназначена?

— Нет. Для горожан РусГидро перед ВЭФ установило во Владивостоке электрические заправки, и на следующий год, насколько я знаю, компания планирует поставить их еще больше.



В Москве электробусы работают на 9 маршрутах. Фото: mos.ru

— Как удалось найти деньги на 102 автобуса?

— Они – из краевого бюджета, по программе развития транспорта. Она рассчитана до 2023 года. Нам выделили деньги, мы провели аукцион по 44-му федеральному закону (он обязывает покупать транспорт отечественного производства), и аукцион состоялся в три этапа. Соответственно, и поставка автобусов – в три этапа.

Первый этап мы уже прошли, вы видите эти синие автобусы на линии. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим гражданам. Эти автобусы мы купили для вас, специалисты до ночи сидели – готовили их к выходу на городские маршруты, и я очень прошу беречь их.

Что касается старых автобусов – мы их тоже выявляем, в время практически ежедневных проверок. И собираем претензии горожан. Штрафные санкции с перевозчиков у нас сегодня по договору – от 5 до 8 тысяч рублей. То есть за антисанитарию и общее неудовлетворительное состояние автобуса мы можем выписать максимально 8 тысяч. Для понимания: во Владивостоке с начала года выписано и взыскано штрафов на сумму более 1 млн. Все они идут в городской бюджет. И, отмечу, что в следующем году на аукционах по новой маршрутной сети будет прописана абсолютно новая техника – автобусы большого и среднего класса.

Мы планируем, что до июня все перевозчики обновят общественный транспорт и на аукцион со старой техникой никто не выйдет. И, скажу я вам, некоторые перевозчики уже приходят и докладывают, кто и сколько автобусов заказал: три, пять, семь, десять… Чтобы было понятно, большой автобус стоит сейчас около 10 млн рублей, средний – около 5 млн: то есть это серьезные деньги, ощутимые для перевозчика. Если обновлять весь парк и купить, например, 30 автобусов – посчитайте, сколько получится. Колоссальная сумма.

К июню 2020 года перевозчики обязаны обновить все автобусы во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia К июню 2020 года перевозчики обязаны обновить все автобусы во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новые автобусы, пришедшие во Владивосток летом 2019 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia К июню 2020 года перевозчики обязаны обновить все автобусы во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia К июню 2020 года перевозчики обязаны обновить все автобусы во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia К июню 2020 года перевозчики обязаны обновить все автобусы во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia К июню 2020 года перевозчики обязаны обновить все автобусы во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia К июню 2020 года перевозчики обязаны обновить все автобусы во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 8

— Судя по всему, недавнее повышение тарифа до 28 рублей позволит перевозчикам вложить часть заработанных денег в улучшение качества обслуживания?

— Вообще, если посчитать досконально все затраты, то сегодня билет на автобус во Владивостоке должен стоить 38 рублей. Но мы понимаем, конечно, что 38 – это просто нереальная сумма для горожан сейчас. Если в Москве поездка стоит до 50 рублей, то для Владивостока оптимально – 28.

Хочу еще сказать, что, когда мы выпустили на линию новые автобусы, я сам лично ездил на муниципальное предприятие "ВПОПАТ №1" и смотрел, в каком состоянии они возвращаются с маршрута. В связи с этим опять хочу обратиться к гражданам: это ваше имущество, берегите его. Почему я об этом говорю? Потому что уже в первый день выхода автобуса я обнаружил на сиденьях жевательную резинку. И ладно бы только ее: кто-то чертит линии, кто-то пинает пластик. Мы вкладываем столько труда и столько денег, а в ответ получаем то, о чем я вам рассказал.



Новые автобусы, пришедшие во Владивосток летом 2019 года. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

— Еще в конце мая мэр Олег Гуменюк сообщил, что мэрия Москвы передает Владивостоку десять трамваев – хоть и б/у, но после капитального ремонта. Какова их судьба? Точно придут?

— Да. "Мосгортранс" передает нам их, и доставка должна быть нашими силами до конца 2019 года. Специалисты, инженеры ОАО "Электрический транспорт" летали в Москву, отбирали те, что получше.

Мы не будем увеличивать парк электротранспорта, а спишем часть тех, что эксплуатируются сегодня.

— А как вообще можно доставить трамвай на такое расстояние – больше 9 тысяч км?

— Можно по железной дороге, но, как мы посчитали, дешевле всё-таки получается на грузовиках. Дорога займет около двух недель. Скоро, кстати, объявим аукцион на поставку трамваев.

Кроме того, мы ведем переговоры с "Мосгортрансом" насчет доставки восьми троллейбусов, которые, опять же, передает нам мэр Москвы Сергей Собянин.

Троллейбусы, скорее всего, придут во Владивосток уже в следующем, 2020 году.



Московский троллейбус. Фото: vlc.ru

— Какие-то еще аукционы будет проводить в ближайшее время?

— Планируем объявить аукцион по поводу проектно-изыскательских работ на модернизацию фуникулёра, который лично я считаю культурным наследием города Владивостока. Вы видели, как много иностранных туристов из Японии, Кореи, Китая приходят посмотреть на эту достопримечательность? Но уже пришло время обновить наш фуникулёр и, думаю, в следующем году проведем капитальный ремонт.

— Возвращаясь к теме автобусов – когда уже на всех городских маршрутах можно будет расплатиться не наличкой, а банковской картой?

— Вопрос реально серьёзный, даже больной. Мы уже год пытаемся наладить систему безналичной оплаты, но недавно, 7 октября, по поручению мэра вопрос встал так: или компании-перевозчики заключают договора по безналичной оплате или мы с ними прощаемся. В итоге на сегодняшний день уже на 100 процентов заключены все контракты.

Понятно, что надо устанавливать и программировать технику, не всё сразу. Но уже на этой неделе, думаю, в 90% автобусов можно будет расплатиться за поездку банковской картой.