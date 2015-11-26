Старинные корейские поселения откроют для посетителей в Приморье

Туристы смогут увидеть древние жилища, а также остатки буддийского храма, мельниц и кузниц
Общество 12:30
Черепица. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

Древние корейские жилища, остатки буддийского храма, мельниц и кузниц, обнаруженные на территории нацпарка "Земля леопарда", впервые станут доступны туристам. Создание уникальных маршрутов обсудили участники международной экспедиции, посетившие ряд археологических памятников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе нацпарка.

Территория национального парка "Земля леопарда" на юго-западе Приморского края богата памятниками истории разных периодов, начиная с эпохи каменного века (палеолита) и заканчивая 20-м веком. Среди прочих здесь сохранилось большое количество остатков фанз – домов и усадеб корейских переселенцев, которые жили на территории нацпарка на стыке 19 и 20 веков.

Развитие нового для нацпарка направления туризма – историко-культурного – стало одной из тем встречи сотрудников Земли леопарда, ученых-археологов ДВФУ, экспертов Фонда сохранения леопардов и тигров Республики Корея. Специалисты посетили старинные корейские поселения, осмотрели остатки стен домов, заборов, колодцы, жернова и другие объекты, оценив туристический потенциал территории.

Жернов

Жернов. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

"Основываясь на исторических картах и архивных данных, мы нашли несколько сел корейских переселенцев, оказавшихся на территории Приморской области после 1870 года, – рассказал Евгений Никитин, заведующий музеем археологии и этнографии учебно-научного музея ДВФУ. – Руины по-прежнему хорошо видны и имеют туристическую привлекательность. Проведение дальнейших исследований будет способствовать превращению археологических памятников в объекты туристического кластера. У территории большой потенциал, и впереди много работы".

Будущие маршруты помогут гармонично объединить темы корейского историко-культурного наследия и истории русских переселенцев с экотуризмом, направленным на знакомство с неповторимой природой нацпарка, дальневосточными леопардами и амурскими тиграми.

Черепица

Черепица. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

"Тигры и леопарды имеют большое значение для нашей культуры, мы очень любим этих кошек. Посещая Землю леопарда, мы можем найти тропы редких животных, их следы, можем дышать одним воздухом с этими ценными созданиями, – отметил профессор Хан Ли, глава Фонда сохранения леопардов и тигров Республики Корея. – Не менее корейские туристы заинтересованы и в посещении археологических памятников нашего прошлого. Это замечательная возможность прикоснуться к истории и природе".

Специалисты Земли леопарда рассматривают различные возможности развития историко-культурного направления туризма – от формирования маршрутов к археологическим памятникам, до создания экспозиций из древних объектов, найденных в самых отдаленных частях нацпарка: жернов, черепиц, элементов буддийской кумирни и многого другого.

Черепица

Черепица. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

"Наша задача – создать точку притяжения, в которой будет комфортно находиться не только россиянам, но и иностранцам, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда". – Количество корейских туристов в Приморье растет стремительными темпами. Они проявляют заинтересованность в изучении нашего опыта по восстановлению леопарда, который когда-то обитал на Корейском полуострове и в Китае, но был полностью истреблен. Интересно им и культурное наследие корейских переселенцев. Существует ряд интересных идей, которые впоследствии воплотятся в жизнь".

Первый тур с демонстрацией экспонатов древней корейской культуры будет проведен на Земле леопарда уже в декабре этого года.

Черепица

Черепица. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

Следующий этап исследований археологических памятников на Земле леопарда российскими и зарубежными экспертами запланирован на весну 2020 года. Отметим, что целенаправленного сплошного археологического обследования отдельных частей нацпарка не проводилось. Поэтому дальнейшие исследования могут открыть возможность поиска еще неизвестных объектов археологического наследия.

Написать автору
Тэги: археология

Приморские археологи нашли в Ханкайском районе остатки средневекового буддийского храма

14 августа, 09:58

Без дрожжей и глютена: как есть хлеб в эпоху ЗОЖ

10:25
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia