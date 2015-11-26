Старинные корейские поселения откроют для посетителей в Приморье

Туристы смогут увидеть древние жилища, а также остатки буддийского храма, мельниц и кузниц

Черепица. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

Древние корейские жилища, остатки буддийского храма, мельниц и кузниц, обнаруженные на территории нацпарка "Земля леопарда", впервые станут доступны туристам. Создание уникальных маршрутов обсудили участники международной экспедиции, посетившие ряд археологических памятников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе нацпарка.

Территория национального парка "Земля леопарда" на юго-западе Приморского края богата памятниками истории разных периодов, начиная с эпохи каменного века (палеолита) и заканчивая 20-м веком. Среди прочих здесь сохранилось большое количество остатков фанз – домов и усадеб корейских переселенцев, которые жили на территории нацпарка на стыке 19 и 20 веков.

Развитие нового для нацпарка направления туризма – историко-культурного – стало одной из тем встречи сотрудников Земли леопарда, ученых-археологов ДВФУ, экспертов Фонда сохранения леопардов и тигров Республики Корея. Специалисты посетили старинные корейские поселения, осмотрели остатки стен домов, заборов, колодцы, жернова и другие объекты, оценив туристический потенциал территории.



Жернов. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

"Основываясь на исторических картах и архивных данных, мы нашли несколько сел корейских переселенцев, оказавшихся на территории Приморской области после 1870 года, – рассказал Евгений Никитин, заведующий музеем археологии и этнографии учебно-научного музея ДВФУ. – Руины по-прежнему хорошо видны и имеют туристическую привлекательность. Проведение дальнейших исследований будет способствовать превращению археологических памятников в объекты туристического кластера. У территории большой потенциал, и впереди много работы".

Будущие маршруты помогут гармонично объединить темы корейского историко-культурного наследия и истории русских переселенцев с экотуризмом, направленным на знакомство с неповторимой природой нацпарка, дальневосточными леопардами и амурскими тиграми.



Черепица. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

"Тигры и леопарды имеют большое значение для нашей культуры, мы очень любим этих кошек. Посещая Землю леопарда, мы можем найти тропы редких животных, их следы, можем дышать одним воздухом с этими ценными созданиями, – отметил профессор Хан Ли, глава Фонда сохранения леопардов и тигров Республики Корея. – Не менее корейские туристы заинтересованы и в посещении археологических памятников нашего прошлого. Это замечательная возможность прикоснуться к истории и природе".

Специалисты Земли леопарда рассматривают различные возможности развития историко-культурного направления туризма – от формирования маршрутов к археологическим памятникам, до создания экспозиций из древних объектов, найденных в самых отдаленных частях нацпарка: жернов, черепиц, элементов буддийской кумирни и многого другого.



Черепица. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

"Наша задача – создать точку притяжения, в которой будет комфортно находиться не только россиянам, но и иностранцам, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда". – Количество корейских туристов в Приморье растет стремительными темпами. Они проявляют заинтересованность в изучении нашего опыта по восстановлению леопарда, который когда-то обитал на Корейском полуострове и в Китае, но был полностью истреблен. Интересно им и культурное наследие корейских переселенцев. Существует ряд интересных идей, которые впоследствии воплотятся в жизнь".

Первый тур с демонстрацией экспонатов древней корейской культуры будет проведен на Земле леопарда уже в декабре этого года.



Черепица. Фото: нацпарк "Земля леопарда"

Следующий этап исследований археологических памятников на Земле леопарда российскими и зарубежными экспертами запланирован на весну 2020 года. Отметим, что целенаправленного сплошного археологического обследования отдельных частей нацпарка не проводилось. Поэтому дальнейшие исследования могут открыть возможность поиска еще неизвестных объектов археологического наследия.