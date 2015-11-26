Приморцы все чаще выбирают для покупки iPhone 11

Среди городов-поклонников Apple уверенно лидирует Владивосток

Какие iPhone предпочитают приморцы. Фото: https://www.apple.com

Приморцы охотно переходят на новые смартфоны Apple. МТС проанализировала покупательские предпочтения по итогам сентября и зафиксировала устойчивый интерес к новой модели iPhone у жителей крупных городов региона. Каждый 12-й смартфон, проданный в сентябре, оказался модели iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Среди городов-поклонников Apple уверенно лидирует Владивосток — практически каждый второй iPhone 2019 года куплен в столице Дальнего Востока. Вторую позицию — 25% — прочно занимает Уссурийск. Здесь же первым в Приморье и вторым в России в день старта продаж был куплен iPhone 11-й серии. В Топ городов-любителей "яблочных" смартфонов попала и Находка — IPhone 11 приобрел каждый десятый покупатель.

"Стабильно высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также выгодными предложениями от МТС. На iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы предыдущих поколений смартфонов Apple — больше всего заявок на trade-in приходится на iPhone 8, iPhone 7 и ниже", — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Из популярных у приморцев цветов смартфонов лидирует элегантный черный — каждый четвертый купленный в сентябре IPhone этого цвета. Также в тройку лучших попали золотой и космический серый — их выбрали 20% и 19% покупателей соответственно. Наименее популярными стали синий и желтый, которые оценили чуть более 1% покупателей.