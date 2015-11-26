Площадка фестиваля ЛиТР будет работать не только в России, но и странах АТР

Организаторы прорабатывают возможность проведения выездных сессий фестиваля в Сеуле и Харбине

Генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия

Площадка литературного фестиваля ЛиТР будет работать не только в России, но и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов на круглом столе "Русский мир в АТР", который прошел в рамках III Международного форума Азиатско-тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ). Виктор Суханов отметил, что на данном этапе оргкомитет прорабатывает возможность проведения выездных сессий фестиваля в Сеуле и Харбине.

Справка: Фестиваль "Литература Тихоокеанской России", который проходил 16-18 мая в историческом центре Владивостока, стал частью культурной истории Приморского края. Мероприятие получило большой резонанс, в том числе благодаря обширной международной программе. На своих площадках ЛиТР-2019 собрал выдающихся филологов, ведущих писателей, поэтов, переводчиков и издателей из Японии, Вьетнама, Республики Корея, Китая и Франции. По итогам фестиваля организаторы приняли решение о создании Координационного совета по вопросам культурного обмена, который будет оказывать содействие в литературных контактах России с её географическими соседями.

— Совместно с Фондом "Русский мир" мы продолжаем работать над тем, чтобы площадка фестиваля ЛиТР стала постоянно действующей. Причем не только в России, но и странах АТР. Сейчас, совместно с нашими китайскими и корейскими коллегами прорабатываем возможность проведения выездных сессий в Сеуле и Харбине. Если говорить о программе литературного фестиваля, то планируем в следующем гоуду особое внимание уделить приморской литературе, а также литературе стран СНГ, — подчеркнул Виктор Суханов.

Он также рассказал об опыте работы представительства медиахолдинга PrimaMedia в Республике Корее и добавил, что выездные сессии ЛиТРа станут неким "культурным мостом" между странами-партнерами.

— В этом году мы открыли первый заграничный филиал медиахолдинга PrimaMedia в городе Пусан. Впервые в истории двух стран в Республике Корея было открыто представительство российского частного СМИ. Южная Корея – один из ключевых партнеров для развития Дальнего Востока и в экономическом плане, и в культурном межрегиональном взаимодействии. Выездные сессии фестиваля ЛиТР станут неким "культурным мостом" между странами-партнерами.

Напомним, что с 2007 года во Владивостоке проходит одно из крупнейших в регионе профессиональных событий филологического сообщества – конференция "Русский язык, литература и культура в пространстве АТР" (с 2015 года переименована в форум). На разных площадках форума выступает около 150 человека из 7 стран, представлены 20 российских городов, более 30 образовательных и научных организаций и учреждений культуры.

Форум организуется Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) при финансовой и организационной поддержке фонда "Русский мир" и Дальневосточного федерального университета.