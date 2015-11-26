Жителей Приморья ждет комфортная погода на выходных

Воздух прогреется до +13…+21°С, осадков не ожидается

Осень. Фото: https://pixabay.com

В ближайшие выходные дни над Приморском краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. Погода преимущественно без осадков. Потепление в Приморье продолжится. Ночью будут преобладать положительные температуры, 0…+5 °С, лишь в горных районах до 8 градусов мороза. На южном побережье до +11 °С. Днём тепло, воздух прогреется до +13…+21 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Во Владивостоке в выходные дни спокойная, преимущественно без осадков погода. Ночи не холодные, +8…+11 °С. Днём довольно комфортная температура, воздух прогреется до +13…+16 °С.

Погодные условия будут способствовать как отдыху на свежем воздухе, так и работе на приусадебных участках. Нужно учесть, что при длительном отсутствии осадков, в лесу уже отсутствует зелёная масса на деревьях, а пожелтевшая листва опала и высохла. Уровень пожароопасности наблюдается довольно высокий, на большей территории преобладает 3 класс пожароопасности леса по метеоусловиям. Находясь на природе необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Любая искра может привести к возгоранию.