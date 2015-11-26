Топ-менеджмент ВГУЭС: теперь мы хотим войти в топ рейтинга классических университетов

Известие об изменении названия популярного приморского вуза – ВГУЭС – уже около недели волнует общественность, эта тема не сходит со страниц региональных СМИ и обсуждается в разговорах. Как в следующем году будет называться ВГУЭС и чем вызвано переименование, на брифинге сегодня, 16 октября, рассказали ректор вуза Татьяна Терентьева и президент ВГУЭС, депутат ЗАКС Приморского края Геннадий Лазарев.
Геннадий Лазарев сообщил, что перед брифингом еще раз погрузился в историю вуза, сохранившую множество любопытных фактов. Мало кто знает сейчас, что в далекие 50-е в стране существовало Министерство бытового обслуживания населения – именно ему были подведомственны автозаводы, инженерные предприятия строительных конструкций и целых 38 учебных заведений. ВГУЭС – тогда еще ДВТИ – был одним из них. Бурный инновационный рост университет переживает с середины 90-х, когда стала развиваться инфраструктура, произошло разделение профилей подготовки, и их количество стало исчисляться десятками. Изрядно прибавился и корпус студентов – сегодня во ВГУЭС обучается более 20 тысяч человек.
Президент ВГУЭС особо подчеркнул, что ему бы хотелось сохранить аббревиатуру и фирменный стиль вуза в том виде, в каком он существует сейчас. В этом его поддерживает и ректор Татьяна Терентьева.
профессор, доктор экономических наук, ректор ВГУЭС
Автор фото: Предоставлено пресс-службой ВГУЭС
Бренд ВГУЭС уже хорошо известен и пользуется заслуженной доброй репутацией. Владивостокский университет экономики и сервиса входит в пятерку лучших экономических вузов страны. И мы понимаем, что отказавшись от "экономики" в его названии, мы потеряем право входить в этот рейтинг. Зато сможем претендовать на вхождение в рейтинг классических университетов – это амбициозная задача, которую будет интересно решать.
Журналисты со своей стороны тоже высказали пожелания, чтобы университет сохранил звучную и привычную аббревиатуру ВГУЭС, которой в любом случае будут пользоваться все вузовские выпускники и преподаватели со стажем. Есть вероятность, что в итоге будет принято "двойное" название, в котором аббревиатуру ВГУЭС перекодируют другими словами, заменив экономику и сервис на что-то другое. Одно ясно наверняка – слова "государственный университет" в названии останутся неизменными.
Президент ВГУЭС, депутат Законодательного Собрания Приморского края, почетный гражданин Владивостока
Автор фото: РИА PrimaMedia
Принимая решение изменить название университета, мы исходили из потребности соответствовать статусу классического университета, которым ВГУЭС фактически стал уже давно. Нашему вузу 52 года, он динамично развивается и растет, предлагает студентам разноплановые направления подготовки, среди которых – информационные технологии, логистика, медицина, спорт и физкультура, журналистика и многое другое. Мы давно переросли профиль, связанный только с экономикой и сервисом, сама жизнь подвела нас к следующему уровню, где актуализируются фундаментальные науки. Решение о смене названия вуза принято коллегиально и является окончательным. Однако как будет далее называться ВГУЭС, мы еще не решили – будем собирать мнения и предложения общественности, взвешивать и сравнивать их. Кстати, уже прозвучало предложение подхватить марку ДВГУ, от которой в период реорганизации отказался федеральный университет. Есть и другие предложения, над которыми мы будем думать, советоваться с краевой властью, учитывая разные точки зрения. До конца нынешнего года университет останется с прежним названием, но новую наборную кампанию мы рассчитываем вести уже с обновленным статусом.