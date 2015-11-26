Топ-менеджмент ВГУЭС: теперь мы хотим войти в топ рейтинга классических университетов

Ребрендинг, задуманный руководством популярного вуза, обусловлен назревшей необходимостью более точного позиционирования

Ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева и президент вуза Геннадий Лазарев. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Известие об изменении названия популярного приморского вуза – ВГУЭС – уже около недели волнует общественность, эта тема не сходит со страниц региональных СМИ и обсуждается в разговорах. Как в следующем году будет называться ВГУЭС и чем вызвано переименование, на брифинге сегодня, 16 октября, рассказали ректор вуза Татьяна Терентьева и президент ВГУЭС, депутат ЗАКС Приморского края Геннадий Лазарев.

Геннадий Лазарев сообщил, что перед брифингом еще раз погрузился в историю вуза, сохранившую множество любопытных фактов. Мало кто знает сейчас, что в далекие 50-е в стране существовало Министерство бытового обслуживания населения – именно ему были подведомственны автозаводы, инженерные предприятия строительных конструкций и целых 38 учебных заведений. ВГУЭС – тогда еще ДВТИ – был одним из них. Бурный инновационный рост университет переживает с середины 90-х, когда стала развиваться инфраструктура, произошло разделение профилей подготовки, и их количество стало исчисляться десятками. Изрядно прибавился и корпус студентов – сегодня во ВГУЭС обучается более 20 тысяч человек.

Президент ВГУЭС особо подчеркнул, что ему бы хотелось сохранить аббревиатуру и фирменный стиль вуза в том виде, в каком он существует сейчас. В этом его поддерживает и ректор Татьяна Терентьева.

Журналисты со своей стороны тоже высказали пожелания, чтобы университет сохранил звучную и привычную аббревиатуру ВГУЭС, которой в любом случае будут пользоваться все вузовские выпускники и преподаватели со стажем. Есть вероятность, что в итоге будет принято "двойное" название, в котором аббревиатуру ВГУЭС перекодируют другими словами, заменив экономику и сервис на что-то другое. Одно ясно наверняка – слова "государственный университет" в названии останутся неизменными.