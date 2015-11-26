Определены перспективы достройки еще двух домов в Снеговой пади – губернатор Приморья

Олег Кожемяко посетил стройплощадку жилого комплекса "Life!" во Владивостоке

Определены перспективы достройки еще двух домов в Снеговой пади. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Перспективы достройки домов №1 и №4 в Снеговой Пади определились благодаря договоренностям подрядчика и поставщика железобетонных конструкций. Об этом заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время осмотра стройплощадки жилого комплекса "Life!" во вторник, 15 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Сейчас жилой комплекс "Life!" на улице Лесная достраивает компания ООО "СЗ "ДВ Стройтех" (группа компаний "Аврора"). По мнению губернатора, подрядчик исполняет все свои обязательства по строительству объекта.

Определены перспективы достройки еще двух домов в Снеговой пади. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Определены перспективы достройки еще двух домов в Снеговой пади. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края) 1 / 2

"Это перспективная площадка, которая в будущем может служить для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставления квартир детям-сиротам и строительства арендного жилья. Здесь также есть возможность строительства социальной инфраструктуры – школ, детских садов, спортивных объектов, которые нужны для района, чтобы он отвечал всем требованиям качества жизни", – обозначил глава Приморья.

В этот день глава региона также посетил завод железобетонных изделий "Аврора", основными направлениями которого являются крупнопанельное домостроение, изготовление сборного железобетона и производство бетона.

Олег Кожемяко подчеркнул, что благодаря договоренностям подрядчика и поставщика железобетонных конструкций обозначены перспективы достройки домов №1 и №4 в Снеговой Пади.

Определены перспективы достройки еще двух домов в Снеговой пади. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Определены перспективы достройки еще двух домов в Снеговой пади. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края) 1 / 2

"Сегодня определились по перспективам дальнейшей застройки, чтобы сборный железобетон поступал в установленном порядке и объекты возводились по графику. Это не произойдет мгновенно, но пути решения найдены и нам в этом помогает государство", – заявил Губернатор.

Отметим, группа компаний, которой переданы права и обязанности застройщика, завершит строительство долгостроя третьего этапа ЖК "Life!" за счет собственных денежных средств. Также "Аврора" стала победителем конкурса на выполнение работ по завершению строительства объектов первого этапа жилкомплекса, в соответствие с процедурой, проведенной Фондом поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Более 350 семей, чьи права были нарушены при покупке жилья, смогут наконец въехать в свои новые квартиры.