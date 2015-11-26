Банк обновил условия программы "Бизнес-ипотека"

Примсоцбанк позволил бизнесу покупать недвижимость в ипотеку по ДДУ. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Примсоцбанк обновил условия программы "Бизнес-ипотека". Теперь предприниматели могут приобретать коммерческую недвижимость в строящихся объектах по договору долевого участия (ДДУ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

По ДДУ можно приобрести недвижимость, срок сдачи которой по проектной документации не превышает 5 лет. Стоимость кредита составляет от 500 тысяч до 15 млн рублей, а срок – от 3 до 72 месяцев.

"Если в потребительском сегменте ипотека с ДДУ является привычным делом, то в бизнес-среде это остаётся редкостью. Из-за этого компании, не имеющие возможность единоразово оплатить покупку недвижимости, вынуждены отказываться от расширения бизнеса или брать кредиты под залог имеющегося имущества, — отмечает начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Алексей Пастухов. — С ипотекой от Примсоцбанка такие компании смогут приобретать новые помещения без обременения недвижимости или вывода из оборота значительных средств".

Ставка по кредиту до сдачи объекта составляет 13% годовых, по завершении строительства она будет снижена на 1 п.п. — до 12%. Застройщик должен быть аккредитован в "РосБанк Дом" или "Дом.РФ". Требуется авансовый платёж в размере не менее 30% от стоимости приобретаемого помещения. По желанию заёмщика первоначальный взнос может быть заменён дополнительным залогом в размере 50% от стоимости ДДУ.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в любом из офисов ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8(800)200-42-02.

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