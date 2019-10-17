Фотовыставка "Человек труда" открылась на набережной у Сити-центра в Находке

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Фотовыставка "Человек труда" открылась на набережной у Сити-центра в Находке

Человек труда

Находка приняла эстафету передвижной фотовыставки "Человек труда", организованной краевым отделением Союза журналистов России при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia. В рамках масштабного медиа-проекта выставочные стенды с портретами и журналистскими зарисовками о представителях рабочих профессий края разместились на набережной у Сити-центра по адресу: проспект Мира, 65. В организации выставки, открывшейся сегодня, 16 октября, помогло находкинское отделение "Опоры России".

Основной целью проекта является создание нового эпоса трудового Приморья, формирование позитивного образа рабочих профессий, популяризация и повышение их престижа у молодежной аудитории, привлечение внимания потенциальных кадров к промышленной отрасли. Презентация фотовыставки "Человек труда" состоялась летом во время Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ. После этого экспозиция уже побывала в Уссурийске, а сейчас приехала в Находку.

В медиа-проекте "Человек труда" ИА PrimaMedia рассказывает о героях "новой индустриализации". Эти люди – настоящие герои нашего времени. Ими гордится Приморье, о них узнаёт вся страна. В фокусе проекта порядка 30 историй о любви к профессии и самоотверженном труде.

Среди героев журналистских материалов – кораблестроители, шахтеры, агрономы, и всех их объединяет то, что они живут и работают в Приморье, искренне желая краю процветания и видя в нем перспективы. Проект "Человек труда" рассказывает о настоящих профессионалах своего дела в промышленной отрасли, знакомит широкую аудиторию со спецификой рабочих профессий и условиями труда на ведущих производственных предприятиях края, привлекает внимание молодежи к рабочим профессиям.

"Проект "Человек труда" создан по инициативе Союза журналистов России, проводится при поддержке губернатора Приморского края. Стратегические партнеры проекта — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, ООО "ЛокоТех". Партнеры – ПАО "ВМТП", ООО "Приморскуголь", ООО "Русская Рыбопромышленная Компания", Slavda Group. Сайт проекта http://человектруда.рф/".

17.10.2019

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