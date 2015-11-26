В новом центре предприниматели смогут зарегистрировать все необходимые документы и получить консультативную помощь (ФОТО)

Первый мультипрофильный центр для предпринимателей "Мой бизнес" открылся на Сахалине. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Первый мультипрофильный центр бесплатного обслуживания предпринимателей "Мой бизнес" открылся в Сахалинской области в среду, 16 октября. В нем будут оказывать методическую помощь желающим начать или развивать собственное дело. Центр реализован в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Деятельность центра "Мой бизнес" основана по принципу "одного окна". Это значит, что предприниматели могут получить весь комплекс услуг в одном месте — оформить лицензии, субсидии, зарегистрировать юридическое лицо, а также получить консультации по вопросам господдержки, юридического, финансового и маркетингового сопровождения, провести встречи и переговоры с деловыми партнерами.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что новый центр — "дом" для предпринимателей. В нем есть все условия, необходимые для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

— Стратегией Сахалинской области является развитие инвестиционной привлекательности. Мы делаем большую ставку на этот процесс и хотим быть лучшими не только в России, но и в АТР. Первые шаги к этому мы делаем вместе с бизнесом. В этом центре бизнес будет чувствовать себя как дома. Для этого здесь есть все необходимые условия, — сказал Валерий Лимаренко.









Губернатор региона добавил, что появление новых рабочих мест в большей степени зависит от развития малого и среднего бизнеса. Поэтому, ему необходимо уделять особое внимание.

— Малый и средний бизнес — основные рабочие места. Во многих регионах мира МСП является основой налоговых поступлений, потому что эта зона очень развита. Вот и мы к этому стремимся. Этот центр и создан именно для того, чтобы развивать малый и средний бизнес, — отметил Валерий Лимаренко.

По мнению руководителя представительства "Агентства стратегических инициатив" в ДФО Ольги Куриловой, с появлением на Сахалине центра "Мой бизнес" в регионе увеличится количество малых и средних предпринимателей. Кроме того, работа центра поддержки для предпринимателей благоприятно отразится на показателях Сахалинской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

— Я думаю, что на Сахалине вырастет количество малых и средних предпринимателей, люди будут думать об экспорте товаров и услуг. Кроме того, я рассчитываю, что за счет таких инфраструктурных проектов Сахалинская область сможет подняться в рейтинге Национальной инвестиционной привлекательности. Ведь у области есть задача попасть в ТОП-30 регионов. Для этого у нее есть потенциал, — подчеркнула Ольга Курилова.

Отметим, на первом этаже центра "Мой бизнес" размещены три окна МФЦ для юридических лиц. В них представители бизнеса могут получить необходимые справки, выписки и другие документы. Здесь же расположены инфоматы для получения талонов к профильным специалистам, а также компьютеры и МФУ.

В организации предпринимателей принимают представители Сахалинского агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития Сахалинской области, центров поддержки предпринимательской и экспортной деятельности, Фонда развития предпринимательства, бизнес-инкубатора.

На втором этаже центра расположен зал для брифингов, где будут проходить встречи предпринимателей и представителей органов власти и иных государственных структур.

Как отметил первый заместитель директора Сахалинского фонда развития предпринимательства Антон Шередекин, до появления центра "Мой бизнес" все услуги для предпринимателей были разрознены по профильным структурам. Теперь бизнесменам в одном месте доступно около 400 услуг.

— Создавая этот центр, мы попытались собрать все самые востребованные услуги и предложения для бизнеса в одном месте. На площадке центра "Мой бизнес" каждый предприниматель может практически за день решить все свои вопросы. Сейчас наша основная задача — максимально информировать предпринимателей об открытии этого центра, чтобы он стал точкой притяжения для бизнеса. Всего у нас здесь порядка 60 услуг — это структурные подразделения фонда, которые здесь представлены — центр поддержки экспорта, предпринимательства, отдел финансовой поддержки. К тому же, свыше 300 услуг для предпринимателей предоставляет МФЦ, — рассказал Антон Шередекин.

Воспользоваться услугами нового мультипрофильного центра "Мой бизнес" в Южно-Сахалинске можно по адресу улица Емельянова, 6.

Добавим, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов — улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.