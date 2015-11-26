Первый мультипрофильный центр для предпринимателей "Мой бизнес" открылся на Сахалине

В новом центре предприниматели смогут зарегистрировать все необходимые документы и получить консультативную помощь (ФОТО)
Бизнес 20:35
Первый мультипрофильный центр для предпринимателей "Мой бизнес" открылся на Сахалине. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Первый мультипрофильный центр бесплатного обслуживания предпринимателей "Мой бизнес" открылся в Сахалинской области в среду, 16 октября. В нем будут оказывать методическую помощь желающим начать или развивать собственное дело. Центр реализован в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Деятельность центра "Мой бизнес" основана по принципу "одного окна". Это значит, что предприниматели могут получить весь комплекс услуг в одном месте — оформить лицензии, субсидии, зарегистрировать юридическое лицо, а также получить консультации по вопросам господдержки, юридического, финансового и маркетингового сопровождения, провести встречи и переговоры с деловыми партнерами.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что новый центр — "дом" для предпринимателей. В нем есть все условия, необходимые для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

— Стратегией Сахалинской области является развитие инвестиционной привлекательности. Мы делаем большую ставку на этот процесс и хотим быть лучшими не только в России, но и в АТР. Первые шаги к этому мы делаем вместе с бизнесом. В этом центре бизнес будет чувствовать себя как дома. Для этого здесь есть все необходимые условия, — сказал Валерий Лимаренко.

Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia


Губернатор региона добавил, что появление новых рабочих мест в большей степени зависит от развития малого и среднего бизнеса. Поэтому, ему необходимо уделять особое внимание.

— Малый и средний бизнес — основные рабочие места. Во многих регионах мира МСП является основой налоговых поступлений, потому что эта зона очень развита. Вот и мы к этому стремимся. Этот центр и создан именно для того, чтобы развивать малый и средний бизнес, — отметил Валерий Лимаренко.

По мнению руководителя представительства "Агентства стратегических инициатив" в ДФО Ольги Куриловой, с появлением на Сахалине центра "Мой бизнес" в регионе увеличится количество малых и средних предпринимателей. Кроме того, работа центра поддержки для предпринимателей благоприятно отразится на показателях Сахалинской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— Я думаю, что на Сахалине вырастет количество малых и средних предпринимателей, люди будут думать об экспорте товаров и услуг. Кроме того, я рассчитываю, что за счет таких инфраструктурных проектов Сахалинская область сможет подняться в рейтинге Национальной инвестиционной привлекательности. Ведь у области есть задача попасть в ТОП-30 регионов. Для этого у нее есть потенциал, — подчеркнула Ольга Курилова.

Отметим, на первом этаже центра "Мой бизнес" размещены три окна МФЦ для юридических лиц. В них представители бизнеса могут получить необходимые справки, выписки и другие документы. Здесь же расположены инфоматы для получения талонов к профильным специалистам, а также компьютеры и МФУ.

В организации предпринимателей принимают представители Сахалинского агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития Сахалинской области, центров поддержки предпринимательской и экспортной деятельности, Фонда развития предпринимательства, бизнес-инкубатора.

На втором этаже центра расположен зал для брифингов, где будут проходить встречи предпринимателей и представителей органов власти и иных государственных структур.

Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Как отметил первый заместитель директора Сахалинского фонда развития предпринимательства Антон Шередекин, до появления центра "Мой бизнес" все услуги для предпринимателей были разрознены по профильным структурам. Теперь бизнесменам в одном месте доступно около 400 услуг.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Сахалинской области

— Создавая этот центр, мы попытались собрать все самые востребованные услуги и предложения для бизнеса в одном месте. На площадке центра "Мой бизнес" каждый предприниматель может практически за день решить все свои вопросы. Сейчас наша основная задача — максимально информировать предпринимателей об открытии этого центра, чтобы он стал точкой притяжения для бизнеса. Всего у нас здесь порядка 60 услуг — это структурные подразделения фонда, которые здесь представлены — центр поддержки экспорта, предпринимательства, отдел финансовой поддержки. К тому же, свыше 300 услуг для предпринимателей предоставляет МФЦ, — рассказал Антон Шередекин.

Воспользоваться услугами нового мультипрофильного центра "Мой бизнес" в Южно-Сахалинске можно по адресу улица Емельянова, 6.

Добавим, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов — улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Написать автору
Тэги: бизнес (мелкий, средний, крупный) предпринимательство поддержка предпринимательства строительство национальные приоритетные проекты

Хабаровская "ОПОРА" и "Балтика" объединили усилия для поддержки бизнеса в крае

15:56

Доллар уходит: приморские "делороссы" о новых тенденциях в ВЭД между Россией и Китаем

13:05

Росрыбпрофсоюз тормозит разработку документа, направленного на улучшения труда рыбаков

18:55
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia